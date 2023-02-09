Игроки «Блэйзерс» узнали об обмене Джоша Харта перед матчем с «Уорриорз»
«Нью-Йорк» договорился с «Портлендом» об обмене, в результате которого команду пополнит свингмен Джош Харт.
Баскетболисты «Блэйзерс» узнали об обмене Харта перед матчем с «Уорриорз», когда готовились начать разминку.
Харт в этом сезоне набирает в среднем 9,5 очка, 8,2 подбора и 3,9 передачи, в «Портленде» он был игроком стартовой пятерке. Во встрече с «воинами» Джош на площадке не появлялся.
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Фото: Хайме Вальдес
А вот стабильной трёхи от него не было. Да и средний был очень корявый.
На стартового SF он не тянул - поэтому и обменяли.
Но персональщик он отличный и на подборах хорош. В любом случае удачи ему в "Никс".
Болельщик "Портленда".