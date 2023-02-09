« » договорился с « » об обмене, в результате которого команду пополнит свингмен .

Баскетболисты «Блэйзерс» узнали об обмене Харта перед матчем с «Уорриорз», когда готовились начать разминку.

Харт в этом сезоне набирает в среднем 9,5 очка, 8,2 подбора и 3,9 передачи, в «Портленде» он был игроком стартовой пятерке. Во встрече с «воинами» Джош на площадке не появлялся.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

Фото: Хайме Вальдес