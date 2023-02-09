Игроки «Блэйзерс» узнали об обмене Джоша Харта перед матчем с «Уорриорз»

Теги Нью-Йорк Портленд НБА фото Дэмиан Лиллард Джош Харт Баскетбол

«Нью-Йорк» договорился с «Портлендом» об обмене, в результате которого команду пополнит свингмен Джош Харт.

Баскетболисты «Блэйзерс» узнали об обмене Харта перед матчем с «Уорриорз», когда готовились начать разминку.

Харт в этом сезоне набирает в среднем 9,5 очка, 8,2 подбора и 3,9 передачи, в «Портленде» он был игроком стартовой пятерке. Во встрече с «воинами» Джош на площадке не появлялся.

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Фото: Хайме Вальдес

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5 комментариев

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antony18
если бы его в Голден Стэйт обменяли, то мог бы размяться с Портлендом, переодеться и сыграть за новую команду
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Ал Б
на нижнем фото: Дейм ты следующий на выход
+1
-1
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Ryan T.
Ответ Lokomotiv__1992
Харту хоть там бросать дадут )
Джош в "Портленде" достаточно бросал. Проходы под кольцо от него были неплохие. Игрок хоть и не высокий для 3-ки, но очень сильный физически.
А вот стабильной трёхи от него не было. Да и средний был очень корявый.
На стартового SF он не тянул - поэтому и обменяли.
Но персональщик он отличный и на подборах хорош. В любом случае удачи ему в "Никс".
Болельщик "Портленда".
+10
0
+10
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Lokomotiv__1992
Харту хоть там бросать дадут )
+1
-1
0
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kolyan#15
у Дейма шок))))
+6
0
+6
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