«Селтикс», «Наггетс», «Санз» и «Уизардс» интересуются Джейшоном Тэйтом

Теги возможные переходы Бостон Денвер Хьюстон Финикс НБА Вашингтон Джейшон Тэйт Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Джейшон Тэйт (27 лет, 193 см) является кандидатом на обмен перед дедлайном.

Как сообщает обозреватель The Athletic Келли Айко, Тэйт входит в сферу интересов «Бостона», «Денвера», «Финикса» и «Вашингтона».

Летом Тэйт подписал с «Рокетс» трехлетний контракт на 20,7 миллиона долларов. При этом на сезон-2024/25 предусмотрена опция команды.

В нынешнем сезоне форвард набирает 7,3 очка, 3,9 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

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