«Селтикс», «Наггетс», «Санз» и «Уизардс» интересуются Джейшоном Тэйтом
Форвард «Хьюстона» Джейшон Тэйт (27 лет, 193 см) является кандидатом на обмен перед дедлайном.
Как сообщает обозреватель The Athletic Келли Айко, Тэйт входит в сферу интересов «Бостона», «Денвера», «Финикса» и «Вашингтона».
Летом Тэйт подписал с «Рокетс» трехлетний контракт на 20,7 миллиона долларов. При этом на сезон-2024/25 предусмотрена опция команды.
В нынешнем сезоне форвард набирает 7,3 очка, 3,9 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч.
Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?
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