«Селтикс», «Наггетс», «Санз» и «Уизардс» интересуются Джейшоном Тэйтом

Форвард « » (27 лет, 193 см) является кандидатом на обмен перед дедлайном.

Как сообщает обозреватель The Athletic Келли Айко, Тэйт входит в сферу интересов « », « », « » и « ».

Летом Тэйт подписал с «Рокетс» трехлетний контракт на 20,7 миллиона долларов. При этом на сезон-2024/25 предусмотрена опция команды.

В нынешнем сезоне форвард набирает 7,3 очка, 3,9 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?