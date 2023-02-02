Джоэл Эмбиид: «Привык к неуважению, так что не удивлюсь, если меня не позовут на Матч звезд»

Теги Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по возможному вызову на Матч всех звезд.

Эмбиида не взяли в стартовые пятерки, но в четверг он может стать олл-старом после оглашения результатов голосования тренеров НБА за запасных Матча звезд.

«Не знаю, попаду ли на Матч звезд. Откуда мне знать. Как я говорил совсем недавно, уже привык к неуважению, так что не удивлюсь, если меня не позовут. Посмотрим.

Если нет, то все равно. Если да, то это всегда большая часть, в старте ты или нет.

Я стремлюсь во всем быть первым, так что да, было обидно не попасть в число основных игроков. Но есть более важные цели. Я верю, что наша команда способна на многое в этом году, так что буду концентрироваться на этом», – заявил Джоэл.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

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12 комментариев

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GOD DAMNED
Смысл в последние годы носиться с этим статусом сраного олл-стара? Никому не нужное,устаревшое shitshow. В НХЛ вон Овечкину вообще уже насрать на него и он специально не ездит. Видимо, от этого зависят какие-то бонусы зарплатные, контракты рекламные.)
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Телохранитель Джеймса Уорти
Фила играет абсолютно пресно, Эмбиид играет абсолютно пресно, хоть и доминирует в краске из-за сайза и скиллсэта. МВЗ - это шоу и любой из троицы Тэйтум, Яннис, Дюрант зрелищнее центрового Сиксерс, имхо.
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Дмитрий Белов
Да радоваться бы надо. Чего там делать-то ? Итак через день играет, а с его травматизмом это сплошной риск.
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Vals
Заслужил. Но чего ноешь то, как баба?
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Hames Jarden
Большая часть? Мб честь?)
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...Quo Vadis...
Макси зря в запас перевели.
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kiper88
Главное, что судьи тебя любят и позволяют не уходить с линии штрафных
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boller_73
Его надо брать вместо переоцененного Тейтума, которого тащат в этом году во все рейтинги
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Maski
главный страдалец НБА)
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SVstyle
последний абзац все по делу
+1
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Nocturnal
Предлагаю специально для Джоэля сделать новую награду - MCP - Most Crying Player
+19
-6
+13
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frog19
А нужен ли этот матч звёзд ? Лучше отдохнуть и подготовиться к матчам, чем ерундой страдать на этом мероприятии.
+1
-2
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