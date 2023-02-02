Центровой «Сиксерс» высказался по возможному вызову на Матч всех звезд.

Эмбиида не взяли в стартовые пятерки, но в четверг он может стать олл-старом после оглашения результатов голосования тренеров за запасных звезд.

«Не знаю, попаду ли на Матч звезд. Откуда мне знать. Как я говорил совсем недавно, уже привык к неуважению, так что не удивлюсь, если меня не позовут. Посмотрим.

Если нет, то все равно. Если да, то это всегда большая часть, в старте ты или нет.

Я стремлюсь во всем быть первым, так что да, было обидно не попасть в число основных игроков. Но есть более важные цели. Я верю, что наша команда способна на многое в этом году, так что буду концентрироваться на этом», – заявил Джоэл.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»