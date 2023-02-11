Дрэймонд Грин: «Ключевым фактором для Расселла в «Лейкерс» станет то, насколько он сыграется с Леброном»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Дрэймонд Грин Д’Анджело Расселл Малик Бизли Джарред Вандербилт Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился своим мнением относительно усиления «Лейкерс», которые перед дедлайном выменяли разыгрывающего Д’Анджело Расселла.

«Лейкерс» стали лучше, причем необязательно они получили в сделке лучших игроков, потому что Расселл Уэстбрук остается Расселлом Уэстбруком. Но Д’Анджело Расселл отличный баскетболист, Малик Бизли отличный баскетболист, хороший баскетболист, и Джарред Вандербилт хороший баскетболист.

Ключевым моментом для Расселла в «Лейкерс» станет то, насколько он сыграется с Леброном, насколько они совместимы. Я буду следить за этим фактором... Дело в том, что Расселл играет в определенном ритме. Совместимость Д’Анджело с Леброном определит, как этот обмен будет оцениваться в будущем», – заявил Грин.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
boller_73
Подумал сначала новость из прошлого)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий