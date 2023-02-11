Форвард «Уорриорз» поделился своим мнением относительно усиления «Лейкерс», которые перед дедлайном выменяли разыгрывающего Д’Анджело Расселла.

«Лейкерс» стали лучше, причем необязательно они получили в сделке лучших игроков, потому что Расселл Уэстбрук остается Расселлом Уэстбруком. Но Д’Анджело Расселл отличный баскетболист, отличный баскетболист, хороший баскетболист, и хороший баскетболист.

Ключевым моментом для Расселла в «Лейкерс» станет то, насколько он сыграется с Леброном, насколько они совместимы. Я буду следить за этим фактором... Дело в том, что Расселл играет в определенном ритме. Совместимость Д’Анджело с определит, как этот обмен будет оцениваться в будущем», – заявил Грин.

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