Дакуан Брэйси трехочковым перевел матч «Минска» с «Самарой» в овертайм

Разыгрывающий « » Дакуан Брэйси отметился важнейшим попаданием в концовке матча лиги ВТБ против «Самары».

На последних секундах четвертой четверти американский баскетболист взял подбор в нападении, обыграл оппонента и совершил точный трехочковый бросок.

Своим попаданием Брэйси сравнял счет и перевел игру в овертайм. « » добилась победы со счетом 87:78 лишь в дополнительное время.

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