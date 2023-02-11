Дакуан Брэйси трехочковым перевел матч «Минска» с «Самарой» в овертайм
Разыгрывающий «Минска» Дакуан Брэйси отметился важнейшим попаданием в концовке матча Единой лиги ВТБ против «Самары».
На последних секундах четвертой четверти американский баскетболист взял подбор в нападении, обыграл оппонента и совершил точный трехочковый бросок.
Своим попаданием Брэйси сравнял счет и перевел игру в овертайм. «Самара» добилась победы со счетом 87:78 лишь в дополнительное время.
Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара
Комментарии