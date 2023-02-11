Мэтт Томас: «Считаю себя одним из лучших снайперов в мире»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Валенсия Мэтт Томас Баскетбол

Новобранец «Панатинаикоса» Мэтт Томас поделился ожиданиями от выступления за греческий клуб.

Томас дебютировал за «Пао» в матче Евролиги против «Валенсии» (91:92) в пятницу. Американский защитник набрал 13 очков (4-10 с игры, 2-7 из-за дуги), 4 подбора и 3 перехвата.

«Мне знаком европейский баскетбол, но я приехал в Афины неделю назад. У меня новая команда и новые партнеры. Я давно не играл пять на пять, так что не могу точно сказать, сколько времени мне нужно на адаптацию. Я буду усердно тренироваться каждый день и надеюсь, что наберу форму как можно скорее.

Я нацелен на трехочковые и должен попадать их. Именно поэтому я здесь. Считаю себя одним из лучших снайперов в мире, поэтому я не должен упускать ни одной возможности бросить, когда нахожусь на площадке», – заявил Томас.

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2 комментария

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Додик Аксель
Лучший снайпер в своём мире...
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Вадим Дзахоев
За 4 сезона в НБА набирал очков 3-4 в среднем за игру, а тут, видите ли, один из лучших снайперов в мире
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