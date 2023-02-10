Евролига. «Жальгирис» – «Баскония», «Панатинаикос» сыграет с «Валенсией»

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В пятницу, 10 февраля, в рамках 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

Литовский «Жальгирис» примет испанскую «Басконию», греческий «Панатинаикос» дома сыграет с испанской «Валенсией».

Встреча «Фенербахче» – «Милан» перенесена из-за землетрясения в Турции.

Евролига

Регулярный чемпионат

Жальгирис Литва  –  Баскония Испания
Дата проведения
10 февраля, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Монако Монако  –  LDLC АСВЕЛ Франция
Дата проведения
10 февраля, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Валенсия Испания
Дата проведения
10 февраля, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 16-7, Олимпиакос Греция – 16-7, Барселона Испания – 16-8, Монако Франция – 14-9, Фенербахче Турция – 14-9, Баскония Испания – 13-10, Партизан Сербия – 13-11, Жальгирис – 12-11, Валенсия – 12-11, Маккаби Израиль – 12-12, Анадолу Эфес Турция – 11-12, Виртус Италия – 11-13, Црвена Звезда Сербия – 11-13, Бавария Германия – 9-15, Панатинаикос Греция – 8-15, Виллербан Франция – 8-15, Милан Италия – 8-15, Альба Германия – 6-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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