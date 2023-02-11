«Торонто» подписал долгосрочный контракт с Джо Уискэмпом

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«Торонто» объявил о подписании долгосрочного контракта с форвардом Джо Уискэмпом (23 года, 201 см).

Ранее в нынешнем сезоне Уискэмп дважды подписывал с «Рэпторс» 10-дневные соглашения. Форвард принял участие только в двух матчах за основную команду, набирая в среднем по 4,5 очка за 8,5 минуты.

В основном 41-й номер драфта НБА-2021 выступал в G-лиге. Там его средние показатели за этот сезон составляют 17 очков, 5,9 подбора и 1,1 перехвата.

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