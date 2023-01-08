«Рэпторс» подписали 10-дневный контракт с Джо Уискэмпом

«Рэпторс» заключили 10-дневный контракт с легким форвардом (23 года, 201 см).

В минувшем сезоне Уискэмп провел 30 матчей за «Сан-Антонио», набирая 2,0 очка в среднем за игру.

В текущем розыгрыше Джо выступал в Лиге развития НБА, в играх за «Висконсин» его статистика составила 17 очков и 8 подборов.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand