«Рэпторс» подписали 10-дневный контракт с Джо Уискэмпом

Теги переходы Торонто НБА G-лига Джо Уискэмп Баскетбол

«Рэпторс» заключили 10-дневный контракт с легким форвардом Джо Уискэмпом (23 года, 201 см).

В минувшем сезоне Уискэмп провел 30 матчей за «Сан-Антонио», набирая 2,0 очка в среднем за игру.

В текущем розыгрыше Джо выступал в Лиге развития НБА, в играх за «Висконсин» его статистика составила 17 очков и 8 подборов.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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1 комментарий

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Nikolay
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6 подборов у него, каких 8
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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