«Нетс» обменяют Кесслера Эдвардса в «Кингз»

Форвард « » (22 года, 201 см) перейдет в « », пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Также в рамках сделки «Нетс» отправят в «Кингз» денежную компенсацию.

За нынешний сезон Эдвардс заработает 1,6 миллиона долларов. На следующий сезон предусмотрена опция команды (1,9 млн долларов). С учетом налога на роскошь, «Бруклин» сэкономит около 8 миллионов долларов и освободит место в составе.

Отмечается, что Эдвардс должен одобрить обмен, так как он имеет право заблокировать любую сделку до конца сезона по условиям контракта.

В нынешнем сезоне форвард провел 14 матчей за «Нетс», набирая в среднем 1,1 очка и 1 подбор. 44-й пик драфта-2021 в основном выступал в G-лиге.

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