«Нетс» обменяют Кесслера Эдвардса в «Кингз»

Теги переходы Бруклин Сакраменто НБА Эдриан Воджнаровски Кесслер Эдвардс Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кесслер Эдвардс (22 года, 201 см) перейдет в «Сакраменто», пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Также в рамках сделки «Нетс» отправят в «Кингз» денежную компенсацию.

За нынешний сезон Эдвардс заработает 1,6 миллиона долларов. На следующий сезон предусмотрена опция команды (1,9 млн долларов). С учетом налога на роскошь, «Бруклин» сэкономит около 8 миллионов долларов и освободит место в составе.

Отмечается, что Эдвардс должен одобрить обмен, так как он имеет право заблокировать любую сделку до конца сезона по условиям контракта.

В нынешнем сезоне форвард провел 14 матчей за «Нетс», набирая в среднем 1,1 очка и 1 подбор. 44-й пик драфта-2021 в основном выступал в G-лиге.

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3 комментария

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paganism
Ответ armageddon123456
Что за мода пошла - не сообщать что клубы получают взамен
Ну судя по стате этого товарища, Нетс получили бутерброд с докторской колбасой
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armageddon123456
Что за мода пошла - не сообщать что клубы получают взамен
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-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spit@ma
Что-то назревает)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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