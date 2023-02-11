Дакуан Брэйси: «Рад вернуться на паркет и выступать на высоком уровне в Единой лиге ВТБ»

Разыгрывающий « » Дакуан Брэйси перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой» рассказал об адаптации в белорусском клубе.

«День за днем я все еще стараюсь принять сам факт возвращения на площадку, восстанавливаю игровую форму, несмотря на то, что отсутствовал 4 месяца. Я просто рад вернуться на паркет и выступать на высоком уровне, в лиге ВТБ.

Мы с товарищами по команде продолжаем приспосабливаться друг к другу. Стараемся играть усердно с тем результатом, который пока есть. Но мы боремся», – заявил Брэйси.

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