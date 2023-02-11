Дакуан Брэйси: «Рад вернуться на паркет и выступать на высоком уровне в Единой лиге ВТБ»

Теги Минск Единая лига ВТБ Самара Дакуан Брэйси Баскетбол

Разыгрывающий «Минска» Дакуан Брэйси перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой» рассказал об адаптации в белорусском клубе.

«День за днем я все еще стараюсь принять сам факт возвращения на площадку, восстанавливаю игровую форму, несмотря на то, что отсутствовал 4 месяца. Я просто рад вернуться на паркет и выступать на высоком уровне, в Единой лиге ВТБ.

Мы с товарищами по команде продолжаем приспосабливаться друг к другу. Стараемся играть усердно с тем результатом, который пока есть. Но мы боремся», – заявил Брэйси.

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий