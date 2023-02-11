Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл поделился ожиданиями от возвращения в калифорнийский клуб.

«Многое произошло с тех пор, как я был здесь, не так ли? Я участвовал в Матче всех звезд, выходил в плей-офф. Я многого добился с индивидуальной точки зрения. Возвращаюсь с определенным резюме и чувствую, что способен помочь «Лейкерс».

Я никогда не надеялся вернуться сюда, потому что не понимал, смогу ли быть к этому готовым и быть частью того, что они делают. Но сейчас я все же здесь и очень ценю эту возможность. Чувствую, что готов ко всему, что может произойти с командой, ко всему, что встретится на моем пути.

хочет, чтобы новые лица в «Лейкерс» играли важную роль? Я тоже всегда ощущал себя альфой. Где и с кем бы я ни находился, всегда буду чувствовать себя именно так, мои действия будут исходить из этого. Когда окажусь на площадке с новыми одноклубниками, мы разберемся, как это должно работать. Я попытаюсь вписаться в то, что они делают, дальше уже будем отталкиваться от этого.

Я верю в свои способности. Знаю, что у меня все будет хорошо и я буду добиваться успеха», – заявил Расселл.

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