Ростислав Вергун: «Мастерство игрока выходит на первый план»
Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун после поражения от «Самары» (71:78) в Единой лиге ВТБ отметил недостаток класса у игроков своей команды.
«Игра в баскетбол состоит из сотни и тысячи микродуэлей и эпизодов. В конечном итоге мастерство игрока выходит на первый план. Что касается концовки: проигранный подбор, необязательные потери, потеря игрока, способного завершать атаку – в этом и заключается разница в уровне.
Мы хотим победить, хотим каждый вечер играть в максимально хороший баскетбол. Для нас мало играть хорошо: минимум восемь-девять человек должны сыграть значительно выше своего среднего уровня. Сегодня по качеству игра для нас получилась выше среднего, с мотивацией проблем мы не испытывали. Второй этап? Мы будем бороться в каждой игре. Это однозначно», – заявил Вергун.
Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?
Комментарии