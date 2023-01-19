Ростислав Вергун: «Мастерство игрока выходит на первый план»

Главный тренер « » после поражения от «Самары» (71:78) в лиге ВТБ отметил недостаток класса у игроков своей команды.

«Игра в баскетбол состоит из сотни и тысячи микродуэлей и эпизодов. В конечном итоге мастерство игрока выходит на первый план. Что касается концовки: проигранный подбор, необязательные потери, потеря игрока, способного завершать атаку – в этом и заключается разница в уровне.

Мы хотим победить, хотим каждый вечер играть в максимально хороший баскетбол. Для нас мало играть хорошо: минимум восемь-девять человек должны сыграть значительно выше своего среднего уровня. Сегодня по качеству игра для нас получилась выше среднего, с мотивацией проблем мы не испытывали. Второй этап? Мы будем бороться в каждой игре. Это однозначно», – заявил Вергун.

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