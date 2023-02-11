Разыгрывающий « » заявил, что рад переходу в команду звездного , несмотря на необходимость перестраивать свою игру.

«Нам точно будет не хватать здесь Спенсера и Дориана, но Кайри есть Кайри, приятель. Чемпион НБА. Вероятно, лучший по обращению с мячом за всю историю баскетбола. Удивительный игрок, выступать с ним будет весело и интересно.

Я никогда не играл с таким исполнителем, как Кайри, так что, очевидно, мы будем разбираться по ситуации. Но думаю, что все будет хорошо. Мы оба умеем играть с мячом. Для меня это будет что-то новое, мне предстоит учиться. Не считая моего первого сезона, я никогда не играл без мяча. С таким парнем, как он, все будет немного иначе», – сказал Дончич.

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