Лука Дончич: «Я не привык играть без мяча. Мне предстоит учиться, но думаю, что все будет хорошо»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич заявил, что рад переходу в команду звездного Кайри Ирвинга, несмотря на необходимость перестраивать свою игру.

«Нам точно будет не хватать здесь Спенсера и Дориана, но Кайри есть Кайри, приятель. Чемпион НБА. Вероятно, лучший по обращению с мячом за всю историю баскетбола. Удивительный игрок, выступать с ним будет весело и интересно.

Я никогда не играл с таким исполнителем, как Кайри, так что, очевидно, мы будем разбираться по ситуации. Но думаю, что все будет хорошо. Мы оба умеем играть с мячом. Для меня это будет что-то новое, мне предстоит учиться. Не считая моего первого сезона, я никогда не играл без мяча. С таким парнем, как он, все будет немного иначе», – сказал Дончич.

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5 комментариев

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AnTikVar
Кайри за две игры с прямыми конкурентами наглядно показал, что это в любом случае теперь не "команда Дончича". Даллас качественно похорошел и с возвращением Луки станет, конечно, еще сильнее, но насчет дирижера в этом оркестре вопрос не закрыт.
П.с. смотришь на Ирвинга и думаешь, как такой талант достался к такой безумной голове🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Light Yagami
Главное, чтобы он мяч не жопил и не передерживал, когда Ёрвинг кураж будет ловить.
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DirkMavs
Пока в отсутствие Дончича Маверикс можно сказать просто блистают….настоящий командный баскетбол даже Кайри сегодня классно заигрывал создавая классные моменты никто не тянет одеяло смотреть на такой Даллас одно удовольствие и как ни странно повторюсь ещё раз Даллас уже 3-матч подряд забирают подборы а ведь это беда бродяг…вообщем руководство бродяг видят всю эту положительную картину и максимально сделают так чтобы это работало и с Лукой
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armageddon123456
Ну, пока что Ирвинг команду уже прихватил, пока Лкуич болеет. Вернётся - будет мордобой за мяч
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mr.snooker
Да уж, поверь, будет иначе. Даже не сомневайся 🐸
+6
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