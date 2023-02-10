Лука Дончич, скорее всего, пропустит сегодняшний матч против «Сакраменто»
Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сообщил журналистам, что почувствовал боль в пятке во время тренировки и вряд ли сыграет сегодня в матче против «Сакраменто».
Таким образом, дебют новой задней линии «Мэверикс» Лука Дончич – Кайри Ирвинг откладывается.
Дончич получил ушиб пятки правой ноги во время матча против «Нового Орлеана» 3 февраля.
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Лютый % 3-очковых был в том матче с Клиперс.
Сам кайри в клатче забросил 2 штрафных и очень крутой лейап через Кавая….
Не нужно переоценивать влияние Ирвинга на игру мавс в том матче.