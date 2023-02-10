Лука Дончич, скорее всего, пропустит сегодняшний матч против «Сакраменто»

Теги травмы Даллас Сакраменто НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сообщил журналистам, что почувствовал боль в пятке во время тренировки и вряд ли сыграет сегодня в матче против «Сакраменто».

Таким образом, дебют новой задней линии «Мэверикс» Лука Дончич – Кайри Ирвинг откладывается.

Дончич получил ушиб пятки правой ноги во время матча против «Нового Орлеана» 3 февраля.

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2 комментария

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Kudim41
Ответ Eugenio Ar
Кайри пока и так тащит) можно и отдохнуть)
Не надо тут говорить про тащерство Кайри в первом матче…
Лютый % 3-очковых был в том матче с Клиперс.
Сам кайри в клатче забросил 2 штрафных и очень крутой лейап через Кавая….
Не нужно переоценивать влияние Ирвинга на игру мавс в том матче.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eugenio Ar
Кайри пока и так тащит) можно и отдохнуть)
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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