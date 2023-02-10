Спад Уэбб: «Мэверикс» всегда нужен был второй игрок, который снимет нагрузку с Дончича»

Теги Даллас НБА Спад Уэбб Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Бывший игрок НБА Спад Уэбб поделился своим мнением о том, как приход Кайри Ирвинга в «Мэверикс» повлияет на игру команды.

«Им всегда нужен был второй игрок, который будет помогать Луке и немного снимет с него нагрузку. Надеюсь, что Кайри привнесет это в «Мэверикс» и поможет Луке быть более свежим в конце матчей.

Теперь он в команде-победителе. Я не говорю, что «Бруклин» не был командой-победителем, но «Мэверикс» в прошлом сезоне дошли до финала конференции. Я не понимаю, как приход Ирвинга может не сделать их сильнее», – сказал Уэбб.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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5 комментариев

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ArizonaCactus
У Далласа столько слабых мест, что нужно было усиливать другие позиции, а не брать внутреннего конкурента Дончичу.
+2
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+2
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Air Rodman
Спад Уэбб - самый удивительный победитель конкурса данков в истории НБА, при росте 166 см.
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0
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noke
В Даллас нужен был игрок, который снимет снимет с Луки нагрузку, чтобы он мог спокойно уйти.
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-1
-1
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Намик Алимарданов
А никто не понимает. И потом, а Дончичу это нужно? Как же он будет набивать свою стату?
0
-4
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ZaharPetrovicUralez
С Ирвингом Люка не сможет побить рекорд по триблам. нет?
0
0
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