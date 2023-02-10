Спад Уэбб: «Мэверикс» всегда нужен был второй игрок, который снимет нагрузку с Дончича»

Бывший игрок НБА Спад Уэбб поделился своим мнением о том, как приход в «Мэверикс» повлияет на игру команды.

«Им всегда нужен был второй игрок, который будет помогать и немного снимет с него нагрузку. Надеюсь, что Кайри привнесет это в «Мэверикс» и поможет Луке быть более свежим в конце матчей.

Теперь он в команде-победителе. Я не говорю, что «Бруклин» не был командой-победителем, но «Мэверикс» в прошлом сезоне дошли до финала конференции. Я не понимаю, как приход Ирвинга может не сделать их сильнее», – сказал Уэбб.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей