«Гризлис» и «Пэйсерс» предлагали три пика 1-го раунда за О Джи Ануноби

Теги Голден Стэйт Индиана Мемфис Торонто НБА О Джи Ануноби Баскетбол

«Торонто» сохранил О Джи Ануноби в составе, несмотря на большой интерес к форварду перед дедлайном обменов. По словам журналиста ESPN Бобби Маркса, примерно половина команд лиги сделали «Рэпторс» предложения по Ануноби.

По информации инсайдера Зака Лоу, «Мемфис» предлагал за Ануноби три драфт-пика первого раунда. «Торонто» дал ясно понять командам, что хочет также получить высококлассного или перспективного игрока.

«Индиана» предлагала три пика первого раунда и выбор «Хьюстона» во втором раунде, но также не смогла договориться с «Торонто».

Интерес к Ануноби также проявлял «Голден Стэйт».

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20 комментариев

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Tolball
Ответ udod
наверняка Брукса, он истекающий, и захочет денег, а это вместе с Кларком где-то лямов под 30 получится в след сезоне, при том что Кларк игрок с лавки, да и Брукс при Барнсе и Сиакаме скорее всего там бы оказался
Ну Торонто могло одного из них пустить дальше на обмены, за игроков такого уровня вон сколько пиков второго отваливали.
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...Quo Vadis...
Ответ udod
не договорятся в цене, и всё
Вполне возможно, многое. Но вот не так уж и много клубов, реально или могущих много дать (при этом с необходимостью в Пелтле), или с недостающим дорогим цетровым.

По тому же СЭТу его будет удобно обменять, к примеру (как один из крайних случаев). Но Пелтль и выходец из Торонто. И культура у рапоторов хорошая. И состав хороший.
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udod
Ответ ...Quo Vadis...
Права на него у них будут.
не договорятся в цене, и всё
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...Quo Vadis...
Ответ udod
хотя, ещё ж не факт, что именно Торонто Пёлтля переподпишет, он и свалить может)
Права на него у них будут.
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udod
Ответ udod
конечно, сейчас посмотрят, и летом будут решать при Пёлтле, из трио Ануноби -Барнс-Сиакам один мимо старта, а Ануноби и до этого был чем-то недоволен, летом кто-то на выход, и вряд ли это будет Барнс
хотя, ещё ж не факт, что именно Торонто Пёлтля переподпишет, он и свалить может)
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...Quo Vadis...
Посмотрите состав Торонто, что ли.

Им сейчас только маленький во вторую пятёрку необходим, и всё.

(атакующего защитника ещё можно одного, для идеальной ротации)
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udod
Ответ ...Quo Vadis...
Ты там был?) Уджири проверил рынок. Посмотрел, что реальных усилений не предоставляют. А танковать или взрывать он не собирается (что правильно). И, кстати, франшиза всегда проявляет лояльность к игрокам. Укрепили то, что нужно, в итоге. И состав очень хороший. Посмотрим, как вторую половину сезона проведут.
конечно, сейчас посмотрят, и летом будут решать
при Пёлтле, из трио Ануноби -Барнс-Сиакам один мимо старта, а Ануноби и до этого был чем-то недоволен, летом кто-то на выход, и вряд ли это будет Барнс
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...Quo Vadis...
Ответ phx13
Ануноби в межсезонье упадет в цене, у него остался только год по контракту. Летом за него никто трех пиков не даст странно, что это не понимают в Торонто.
Да, да, именно после травмы он сейчас на пике.

И нет же опции на третий сезон (которая явно к команде располагает, при прочих равных, как и при торгах о контракте).

И, очевидно, что пик был только один, нормальный. А что дадут летом - да за такой же пакет и отдадут, при желании. В этом сезоне у них ещё последнее слово не сказано (да и ценность игроки могут поднять). Ну и в довершение - написано же - что Торонто хотели игрока.
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udod
Ответ Tolball
Мне тоже интересно.От Индианы если Хилд и три пика,то нормально для Торонто,но мог быть "суповой набор" из Тайса и Макконела.По Мемфису Адамс,но он после прихода Пелтля не интересен.Могли еще Брукса и Кларка,а такой пакет уже серьезно смотрится.
наверняка Брукса, он истекающий, и захочет денег, а это вместе с Кларком где-то лямов под 30 получится в след сезоне, при том что Кларк игрок с лавки, да и Брукс при Барнсе и Сиакаме скорее всего там бы оказался
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...Quo Vadis...
Ответ Nightyork97
Вот вообще не верю, там просто все друг от друга устали. Сиакам в терках с Нерсом постоянных, Ануноби скулит и просил обмена, Ванвлит хочет себе контракт на $120 млн, но не дают. Это еще не решены вопросы со снайперами, обменивать или нет Трента и т.д. Плюс их травмы съедают в этом году. Проблем очень много, неудивительно, что они сейчас только на 10 месте. Чем там шуметь, вопрос спорный. Разве что Буллс или потерявший звезд Бруклин они пройдут в плей-ине. Остальные команды сильнее из того что я видел.
Ты там был?)

Уджири проверил рынок. Посмотрел, что реальных усилений не предоставляют. А танковать или взрывать он не собирается (что правильно). И, кстати, франшиза всегда проявляет лояльность к игрокам.

Укрепили то, что нужно, в итоге. И состав очень хороший. Посмотрим, как вторую половину сезона проведут.
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...Quo Vadis...
Ответ Katraps
Бэйн все игры сезона в старте провел
Не следил за всеми играми. Но, думаю, что не все.

А так - тем более. Брукс ни разу ни третий. Его обмен больше всего и просится, и просился.
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Nightyork97
Ответ ...Quo Vadis...
Уджири как раз в порядке. Они решили в этом сезоне пошуметь. А летом за Аннуноби дадут не меньше.
Вот вообще не верю, там просто все друг от друга устали. Сиакам в терках с Нерсом постоянных, Ануноби скулит и просил обмена, Ванвлит хочет себе контракт на $120 млн, но не дают. Это еще не решены вопросы со снайперами, обменивать или нет Трента и т.д. Плюс их травмы съедают в этом году. Проблем очень много, неудивительно, что они сейчас только на 10 месте. Чем там шуметь, вопрос спорный. Разве что Буллс или потерявший звезд Бруклин они пройдут в плей-ине. Остальные команды сильнее из того что я видел.
+2
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+2
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Katraps
Ответ ...Quo Vadis...
Адамса точно не отдавали. Он мишкам самим нужен, на плей-офф. Отдавали Брукса, скорее всего (и правильно делали). Тем более, что позиции смежные, а Бейн давно просится в старт.
Бэйн все игры сезона в старте провел
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phx13
Ануноби в межсезонье упадет в цене, у него остался только год по контракту. Летом за него никто трех пиков не даст странно, что это не понимают в Торонто.
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...Quo Vadis...
Ответ Tolball
Мне тоже интересно.От Индианы если Хилд и три пика,то нормально для Торонто,но мог быть "суповой набор" из Тайса и Макконела.По Мемфису Адамс,но он после прихода Пелтля не интересен.Могли еще Брукса и Кларка,а такой пакет уже серьезно смотрится.
Адамса точно не отдавали. Он мишкам самим нужен, на плей-офф.

Отдавали Брукса, скорее всего (и правильно делали). Тем более, что позиции смежные, а Бейн давно просится в старт.
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...Quo Vadis...
Ответ Nightyork97
Уджири в Канаде совсем в реальности потерялся. За 3 пика первого раунда можно и лучше игроков чем Ануноби поймать. Вопрос времени.
Уджири как раз в порядке. Они решили в этом сезоне пошуметь.

А летом за Аннуноби дадут не меньше.
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mayers
Ответ Nightyork97
Уджири в Канаде совсем в реальности потерялся. За 3 пика первого раунда можно и лучше игроков чем Ануноби поймать. Вопрос времени.
Ну насколько я понимаю, Инди торговали всеми доступными им пиками этого года, а они там не самые высокие. Это пики Бостона и Кливленда, пик второго от Хьюстона и свой пик, который единственный будет в лотерее. Драфт в этом году очень глубокий, но видимо все равно не впечатлило
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Tolball
Ответ udod
так а Мемфис с Индианой кого с этими тремя пиками предлагали? Ануноби имеет 17,5 млн зарплату, от кого Торонто отказался?
Мне тоже интересно.От Индианы если Хилд и три пика,то нормально для Торонто,но мог быть "суповой набор" из Тайса и Макконела.По Мемфису Адамс,но он после прихода Пелтля не интересен.Могли еще Брукса и Кларка,а такой пакет уже серьезно смотрится.
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Nightyork97
Уджири в Канаде совсем в реальности потерялся. За 3 пика первого раунда можно и лучше игроков чем Ануноби поймать. Вопрос времени.
+7
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+5
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udod
так а Мемфис с Индианой кого с этими тремя пиками предлагали? Ануноби имеет 17,5 млн зарплату, от кого Торонто отказался?
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