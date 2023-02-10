«Гризлис» и «Пэйсерс» предлагали три пика 1-го раунда за О Джи Ануноби
«Торонто» сохранил О Джи Ануноби в составе, несмотря на большой интерес к форварду перед дедлайном обменов. По словам журналиста ESPN Бобби Маркса, примерно половина команд лиги сделали «Рэпторс» предложения по Ануноби.
По информации инсайдера Зака Лоу, «Мемфис» предлагал за Ануноби три драфт-пика первого раунда. «Торонто» дал ясно понять командам, что хочет также получить высококлассного или перспективного игрока.
«Индиана» предлагала три пика первого раунда и выбор «Хьюстона» во втором раунде, но также не смогла договориться с «Торонто».
Интерес к Ануноби также проявлял «Голден Стэйт».
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По тому же СЭТу его будет удобно обменять, к примеру (как один из крайних случаев). Но Пелтль и выходец из Торонто. И культура у рапоторов хорошая. И состав хороший.
Им сейчас только маленький во вторую пятёрку необходим, и всё.
(атакующего защитника ещё можно одного, для идеальной ротации)
при Пёлтле, из трио Ануноби -Барнс-Сиакам один мимо старта, а Ануноби и до этого был чем-то недоволен, летом кто-то на выход, и вряд ли это будет Барнс
И нет же опции на третий сезон (которая явно к команде располагает, при прочих равных, как и при торгах о контракте).
И, очевидно, что пик был только один, нормальный. А что дадут летом - да за такой же пакет и отдадут, при желании. В этом сезоне у них ещё последнее слово не сказано (да и ценность игроки могут поднять). Ну и в довершение - написано же - что Торонто хотели игрока.
Уджири проверил рынок. Посмотрел, что реальных усилений не предоставляют. А танковать или взрывать он не собирается (что правильно). И, кстати, франшиза всегда проявляет лояльность к игрокам.
Укрепили то, что нужно, в итоге. И состав очень хороший. Посмотрим, как вторую половину сезона проведут.
А так - тем более. Брукс ни разу ни третий. Его обмен больше всего и просится, и просился.
Отдавали Брукса, скорее всего (и правильно делали). Тем более, что позиции смежные, а Бейн давно просится в старт.
А летом за Аннуноби дадут не меньше.