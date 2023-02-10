«Гризлис» и «Пэйсерс» предлагали три пика 1-го раунда за О Джи Ануноби

«Торонто» сохранил в составе, несмотря на большой интерес к форварду перед дедлайном обменов. По словам журналиста ESPN Бобби Маркса, примерно половина команд лиги сделали «Рэпторс» предложения по Ануноби.

По информации инсайдера Зака Лоу, « » предлагал за Ануноби три драфт-пика первого раунда. «Торонто» дал ясно понять командам, что хочет также получить высококлассного или перспективного игрока.

« » предлагала три пика первого раунда и выбор «Хьюстона» во втором раунде, но также не смогла договориться с « ».

Интерес к Ануноби также проявлял « ».

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