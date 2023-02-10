Крис Пол – о реакции Кевина Дюрэнта на переход в «Санз»: «Скажем так, он не злится»

Разыгрывающий « » рассказал о разговоре с новым партнером по команде и намекнул, что форвард рад переходу в «Санз».

– Вам уже удалось поговорить с Кевином Дюрэнтом?

– Да, я говорил с ним.

– Как прошел разговор?

– Мы поговорили.

– Он был рад?

– Скажем так, он не злится. А это уже немало для него.

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