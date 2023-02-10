Крис Пол – о реакции Кевина Дюрэнта на переход в «Санз»: «Скажем так, он не злится»
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол рассказал о разговоре с новым партнером по команде Кевином Дюрэнтом и намекнул, что форвард рад переходу в «Санз».
– Вам уже удалось поговорить с Кевином Дюрэнтом?
– Да, я говорил с ним.
– Как прошел разговор?
– Мы поговорили.
– Он был рад?
– Скажем так, он не злится. А это уже немало для него.
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Сейчас вот встретились, но оба уже прошли свой пик.
К сожалению.
Великих. Лучший снайпер и лучший разыгрывающий.
В рамках своего времени. Хотя если не травмы. КД мог бы и за Леброном поспевать. А Крис за Стоктном.
Само собой не побили, но очень рядом.
Это достижение!
Один - генерал паркет, даже если он не выиграет титул запомнится как один из лучших пг в истории
Другой - генерал рюкзак, вечно недовольный токсик. И 2 титула кеши навсегда будут 2 самыми простыми титулами в истории.