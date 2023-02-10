Крис Пол – о реакции Кевина Дюрэнта на переход в «Санз»: «Скажем так, он не злится»

Теги Крис Пол Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол рассказал о разговоре с новым партнером по команде Кевином Дюрэнтом и намекнул, что форвард рад переходу в «Санз».

– Вам уже удалось поговорить с Кевином Дюрэнтом?

– Да, я говорил с ним.

– Как прошел разговор?

– Мы поговорили.

– Он был рад?

– Скажем так, он не злится. А это уже немало для него.

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14 комментариев

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SopTecret
Ответ vzi
Он перешел в команду 73-9 и сделал ее 67-15, а потом и 58-24. Это достижение!
харооооош! легенда прямо)
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artcity
У них был шанс встретиться в Клиперс когда Дюрант выбирал куда перейти когда стал свободным агентом. Хотелось их увидеть вместе, но Дюрант тогда выбрал ГСВ. Возможно Дюрант не хотел связываться с Полом.
Сейчас вот встретились, но оба уже прошли свой пик.
К сожалению.
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Сергей Пузанков
Ответ Арсен Венгер (копия)
Удивительно, но между сп3 и кд только 3 года разницы, но ментально между ними пропасть. Один - генерал паркет, даже если он не выиграет титул запомнится как один из лучших пг в истории Другой - генерал рюкзак, вечно недовольный токсик. И 2 титула кеши навсегда будут 2 самыми простыми титулами в истории.
Хочешь что-то узнать о простых титулах - спроси Сашу Кауна.
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Сергей Пузанков
Ответ LittleBigDen
Помню, как десять лет назад были разговоры о том, как бы смотрелись Пол и Дюрант вместо Уэстбрука. Пусть и под закат карьеры Криса, но это «пророчество» все же сбылось.
Не говори гоп) щас один поправится - второй сломается, с этих станется
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LittleBigDen
Ответ Олег Сорокин
Не крис пол а крыс пол
Кристофер Эммануэль Пол, я попрошу
+2
0
+2
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Олег Сорокин
Ответ LittleBigDen
Помню, как десять лет назад были разговоры о том, как бы смотрелись Пол и Дюрант вместо Уэстбрука. Пусть и под закат карьеры Криса, но это «пророчество» все же сбылось.
Не крис пол а крыс пол
0
-1
-1
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dens76
Ответ Jellyman
Только вот Харден тогда еще не был МВЗ, а Симмонс уже перестал таковым быть
Когда в Бруклине играл?
+4
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+4
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Jellyman
Ответ DeX
получается это уже 6 разыгрывающий уровня МВЗ в карьере Дюранта: Расс, Карри, Харден, Симмонс, Кайри и вот теперь Крис
Только вот Харден тогда еще не был МВЗ, а Симмонс уже перестал таковым быть
+4
-3
+1
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DeX
получается это уже 6 разыгрывающий уровня МВЗ в карьере Дюранта: Расс, Карри, Харден, Симмонс, Кайри и вот теперь Крис
0
-1
-1
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Cubs-V
Ответ Арсен Венгер (копия)
Удивительно, но между сп3 и кд только 3 года разницы, но ментально между ними пропасть. Один - генерал паркет, даже если он не выиграет титул запомнится как один из лучших пг в истории Другой - генерал рюкзак, вечно недовольный токсик. И 2 титула кеши навсегда будут 2 самыми простыми титулами в истории.
Игроки примерно одного уровня
Великих. Лучший снайпер и лучший разыгрывающий.
В рамках своего времени. Хотя если не травмы. КД мог бы и за Леброном поспевать. А Крис за Стоктном.
Само собой не побили, но очень рядом.
+1
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vzi
Ответ Арсен Венгер (копия)
Удивительно, но между сп3 и кд только 3 года разницы, но ментально между ними пропасть. Один - генерал паркет, даже если он не выиграет титул запомнится как один из лучших пг в истории Другой - генерал рюкзак, вечно недовольный токсик. И 2 титула кеши навсегда будут 2 самыми простыми титулами в истории.
Он перешел в команду 73-9 и сделал ее 67-15, а потом и 58-24.
Это достижение!
+1
-2
-1
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Арсен Венгер (копия)
Удивительно, но между сп3 и кд только 3 года разницы, но ментально между ними пропасть.
Один - генерал паркет, даже если он не выиграет титул запомнится как один из лучших пг в истории

Другой - генерал рюкзак, вечно недовольный токсик. И 2 титула кеши навсегда будут 2 самыми простыми титулами в истории.
+1
-8
-7
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LittleBigDen
Помню, как десять лет назад были разговоры о том, как бы смотрелись Пол и Дюрант вместо Уэстбрука. Пусть и под закат карьеры Криса, но это «пророчество» все же сбылось.
+3
0
+3
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Максим Макеев
он бушует!
0
0
0
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