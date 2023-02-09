Кевин Дюрэнт: «Ниггеры вроде Перка зарабатывают на жизнь ложью»

Форвард « » Кевин Дюрэнт ответил бывшему одноклубнику, ныне эксперту ESPN Кендрику Перкинсу, который заявил, что Дюрэнт и Кайри Ирвинг покинули « » по собственному решению.

«Я не генеральный менеджер, но если у вас были , и Джеймс Харден, и в конечном итоге вы обменяли всех троих, не получив взамен ни одного игрока уровня Матча всех звезд, вы потерпели неудачу как организация. Болельщики «Бруклина» должны быть в ярости от Джо Цая и Шона Маркса», – написал в соцсети бывший игрок НБА Итан Томас.

«Вынужден не согласиться. Усиление влияния игроков? Все решения принимали Дюрэнт и Ирвинг», – ответил Перкинс.

«Ниггеры вроде Перка зарабатывают на жизнь ложью», – отреагировал Дюрэнт.

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