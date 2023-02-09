Кевин Дюрэнт: «Ниггеры вроде Перка зарабатывают на жизнь ложью»

Теги Кендрик Перкинс Бруклин Финикс НБА Итан Томас Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт ответил бывшему одноклубнику, ныне эксперту ESPN Кендрику Перкинсу, который заявил, что Дюрэнт и Кайри Ирвинг покинули «Бруклин» по собственному решению.

«Я не генеральный менеджер, но если у вас были Кевин Дюрэнт, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден, и в конечном итоге вы обменяли всех троих, не получив взамен ни одного игрока уровня Матча всех звезд, вы потерпели неудачу как организация. Болельщики «Бруклина» должны быть в ярости от Джо Цая и Шона Маркса», – написал в соцсети бывший игрок НБА Итан Томас.

«Вынужден не согласиться. Усиление влияния игроков? Все решения принимали Дюрэнт и Ирвинг», – ответил Перкинс.

«Ниггеры вроде Перка зарабатывают на жизнь ложью», – отреагировал Дюрэнт.

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18 комментариев

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Лютик
Ответ wallenberg
Что за двойные стандарты, Спортс? У меня удаляли комментарии за менее жёсткие слова в адрес афроамериканцев!
А меня банили за цитирование этого слова)
+1
0
+1
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Лютик
Ответ Eugenie Nation
В смысле?) только черные и могут использовать н-ворд
Кто сказал?) Они какая-то избранная раса?)
0
0
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jxmazefan
Хаха нихрена он выдал)
0
0
0
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fy6597kh4n
Я так вкину чисто пять копеек

Бен Симмонс, на секундочку, трижды участник матча всех звезд, поэтому одну звезду они все таки получили в этих разменах )))))
+1
0
+1
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Eugenie Nation
Ответ Красный чай
Черных надо штрафовать за это слово в два раза больше, ибо нех его употреблять.
В смысле?) только черные и могут использовать н-ворд
0
-3
-3
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demx
Что-то суть этой дискуссии от меня ускользает
0
0
0
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Ал Б
Геннадий руби правду матку, называй вещи своими именами.
+6
0
+6
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Антиполитпроект
Ответ wallenberg
Что за двойные стандарты, Спортс? У меня удаляли комментарии за менее жёсткие слова в адрес афроамериканцев!
Ну так и ты не Кевин Дюрант. И даже не Квентин Тарантино
+3
0
+3
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Марсель Объелся
Осуждаем, Геннадий
+3
0
+3
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Lokomotiv__1992
Ничего они особо не потеряли ) они ничего не отдали за Дюранта .. Ирвинг на халяву. С Харденом да в минус ушли .. но в общем то в + )
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0
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Last avenger
мультиаккаунтер говорит обо лжи
+1
0
+1
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rigobersong
Ответ wallenberg
Что за двойные стандарты, Спортс? У меня удаляли комментарии за менее жёсткие слова в адрес афроамериканцев!
Потому что у тебя нет своего книги:)

https://youtu.be/_dwGhpeYlPE
+3
0
+3
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ДИКАНЬ
Ответ Ernyko
Жаришка намечается,запасаемся попкорном)
Да не. Было бы интереснее, если бы он Маркса и Цая ниггерами назвал))
+1
0
+1
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wallenberg
Что за двойные стандарты, Спортс? У меня удаляли комментарии за менее жёсткие слова в адрес афроамериканцев!
+17
-1
+16
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Красный чай
Черных надо штрафовать за это слово в два раза больше, ибо нех его употреблять.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kelesis
Спортс неполиткорректный )
+4
0
+4
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Ernyko
Жаришка намечается,запасаемся попкорном)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Boroveev
Высокие отношения
+2
-1
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