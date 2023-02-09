Кевин Дюрэнт: «Ниггеры вроде Перка зарабатывают на жизнь ложью»
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт ответил бывшему одноклубнику, ныне эксперту ESPN Кендрику Перкинсу, который заявил, что Дюрэнт и Кайри Ирвинг покинули «Бруклин» по собственному решению.
«Я не генеральный менеджер, но если у вас были Кевин Дюрэнт, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден, и в конечном итоге вы обменяли всех троих, не получив взамен ни одного игрока уровня Матча всех звезд, вы потерпели неудачу как организация. Болельщики «Бруклина» должны быть в ярости от Джо Цая и Шона Маркса», – написал в соцсети бывший игрок НБА Итан Томас.
«Вынужден не согласиться. Усиление влияния игроков? Все решения принимали Дюрэнт и Ирвинг», – ответил Перкинс.
«Ниггеры вроде Перка зарабатывают на жизнь ложью», – отреагировал Дюрэнт.
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Бен Симмонс, на секундочку, трижды участник матча всех звезд, поэтому одну звезду они все таки получили в этих разменах )))))
https://youtu.be/_dwGhpeYlPE