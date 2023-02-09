Брайан Уиндхорст: «Кайри Ирвинг может перейти в «Санз» в межсезонье»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг может воссоединиться с Кевином Дюрэнтом в «Финиксе» по окончании этого сезона.

«Если вы думаете, что это конец, то это еще не конец. Кайри был очень заинтересован в переходе в «Финикс», так что просто задумайтесь об этом», – сказал Уиндхорст.

Ирвинг и «Финикс» проявляли взаимный интерес, пока «Бруклин» не обменял разыгрывающего в «Даллас». В межсезонье игрок станет свободным агентом.