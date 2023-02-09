Брайан Уиндхорст: «Кайри Ирвинг может перейти в «Санз» в межсезонье»

Теги Кайри Ирвинг Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг может воссоединиться с Кевином Дюрэнтом в «Финиксе» по окончании этого сезона.

«Если вы думаете, что это конец, то это еще не конец. Кайри был очень заинтересован в переходе в «Финикс», так что просто задумайтесь об этом», – сказал Уиндхорст.

Ирвинг и «Финикс» проявляли взаимный интерес, пока «Бруклин» не обменял разыгрывающего в «Даллас». В межсезонье игрок станет свободным агентом.

3 комментария

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Caraxes
И тогда у Бруклина будут высокие выборы на драфте😅☺️
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Ametis
Ah щит, here we go again
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Lokomotiv__1992
Думаю никто больше не рискнёт этих двоих объединить )
+5
0
+5
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