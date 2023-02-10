Монти Уильямс – о переходе Дюрэнта: «Это больше, чем просто усиление. Это встряска»

Главный тренер « » поделился своим мнением о влиянии, которое окажет на команду переход суперзвезды НБА Кевина Дюрэнта.

«Это больше, чем просто усиление. Это встряска, если можно так выразиться.

Дело не только в том, каков Дюрэнт как игрок, но и в его любви к баскетболу. Думаю, что наши ребята увидят то, чего они, возможно, не видели раньше, я имею в виду его подход и то, как сильно он любит просто играть в баскетбол», – заявил Уильямс.

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