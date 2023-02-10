Реджи Миллер: «Всякий раз, когда на лице Энтони Дэвиса появляется гримаса, это означает три недели»
Член Зала славы, комментатор TNT Реджи Миллер пошутил по поводу травматичности звезды «Лейкерс» Энтони Дэвиса.
В четвертой четверти матча с «Милуоки» (106:115) Дэвис после столкновения с соперником схватился за бедро, а затем отправился на скамейку.
«Всякий раз, когда на лице Энтони Дэвиса появляется эта гримаса, это означает три недели», – заявил Миллер.
Дэвис в четверг набрал 23 очка и 16 подборов.
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"Противоречие в действительности существовать не может. Ни частично, ни полностью. Верить в противоречие — значит отказаться от веры в существование мира вокруг вас и природы вещей в мире."
Вот с Эй-Ди пора разрешить противоречие - либо он звезда в прайме, но постоянно симулирует... либо он - увы - травмат и пора успокоится и не ждать от него импакт как от янниса, иокича, т.е. как от реальных аллстаров.