Член Зала славы, комментатор TNT Реджи Миллер пошутил по поводу травматичности звезды « » .

В четвертой четверти матча с «Милуоки» (106:115) Дэвис после столкновения с соперником схватился за бедро, а затем отправился на скамейку.

«Всякий раз, когда на лице Энтони Дэвиса появляется эта гримаса, это означает три недели», – заявил Миллер.

Дэвис в четверг набрал 23 очка и 16 подборов.

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