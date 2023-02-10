Реджи Миллер: «Всякий раз, когда на лице Энтони Дэвиса появляется гримаса, это означает три недели»

Теги Лейкерс НБА Реджи Миллер Энтони Дэвис Баскетбол

Член Зала славы, комментатор TNT Реджи Миллер пошутил по поводу травматичности звезды «Лейкерс» Энтони Дэвиса.

В четвертой четверти матча с «Милуоки» (106:115) Дэвис после столкновения с соперником схватился за бедро, а затем отправился на скамейку.

«Всякий раз, когда на лице Энтони Дэвиса появляется эта гримаса, это означает три недели», – заявил Миллер.

Дэвис в четверг набрал 23 очка и 16 подборов.

Суперсила Леброна – это исключительное сочетание мощи и резкости. Она сделала его самым опасным игроком под щитом

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5 комментариев

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TurboMen
Ответ Против грусти
Есть такое ДЕВЯТОЕ ПРАВИЛО ВОЛШЕБНИКА. "Противоречие в действительности существовать не может. Ни частично, ни полностью. Верить в противоречие — значит отказаться от веры в существование мира вокруг вас и природы вещей в мире." Вот с Эй-Ди пора разрешить противоречие - либо он звезда в прайме, но постоянно симулирует... либо он - увы - травмат и пора успокоится и не ждать от него импакт как от янниса, иокича, т.е. как от реальных аллстаров.
Ну в первой трети сезона играл же отлично! Даже в топах на MVP фигурировал, может какой-то пост-травматический синдром...
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Против грусти
Есть такое ДЕВЯТОЕ ПРАВИЛО ВОЛШЕБНИКА.

"Противоречие в действительности существовать не может. Ни частично, ни полностью. Верить в противоречие — значит отказаться от веры в существование мира вокруг вас и природы вещей в мире."

Вот с Эй-Ди пора разрешить противоречие - либо он звезда в прайме, но постоянно симулирует... либо он - увы - травмат и пора успокоится и не ждать от него импакт как от янниса, иокича, т.е. как от реальных аллстаров.
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egro92
в данном конкретном случае он отправился на скамейку из-за того, что это был его пятый фол, а играть еще оставалось минут 8-9
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Роман Князефф
С юмором мужичок
+2
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+2
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БУГАЙ
Порой сложно не согласиться с реджи
+12
0
+12
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