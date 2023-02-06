Несколько команд обращались к «Лейкерс» по поводу Энтони Дэвиса
Несколько команд НБА обращались к «Лейкерс» по поводу возможного обмена тяжелого форварда Энтони Дэвиса. Лос-анджелесский клуб быстро пресекает подобные разговоры, сообщает Hoops Wire.
«Лейкерс» не удалось заполучить звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга, которого «Бруклин» отправил в «Даллас». Известно, что клуб предлагал за Ирвинга Расселла Уэстбрука и два пика 1-го раунда, но «Нетс» настаивали на включении Остина Ривза и Макса Кристи в сделку.
Как сообщает обозреватель Марк Медина, «Лейкерс» все равно настроены оптимистично и ожидают, что смогут усилить состав перед дедлайном 9 февраля.
Согласно сообщению The Athletic, «планом Б» для «Лейкерс» остаются «Джаз» и «Рэпторс».
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
4 комментария