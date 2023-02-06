Несколько команд обращались к «Лейкерс» по поводу Энтони Дэвиса

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Остин Ривз Макс Кристи Баскетбол

Несколько команд НБА обращались к «Лейкерс» по поводу возможного обмена тяжелого форварда Энтони Дэвиса. Лос-анджелесский клуб быстро пресекает подобные разговоры, сообщает Hoops Wire.

«Лейкерс» не удалось заполучить звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга, которого «Бруклин» отправил в «Даллас». Известно, что клуб предлагал за Ирвинга Расселла Уэстбрука и два пика 1-го раунда, но «Нетс» настаивали на включении Остина Ривза и Макса Кристи в сделку.

Как сообщает обозреватель Марк Медина, «Лейкерс» все равно настроены оптимистично и ожидают, что смогут усилить состав перед дедлайном 9 февраля.

Согласно сообщению The Athletic, «планом Б» для «Лейкерс» остаются «Джаз» и «Рэпторс».

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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4 комментария

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anastasia Krugova
я бы обменял... конечно завесить что дают взамен ((но все же ..свой максимум бровь уже дал ЛАЛ...сомневаюсь что ЛАЛ смогу еще выиграть что то ...пока за лейкерс играет леброн , будет хайп вокруг команды, но уже время думать о будущем ..что будет с командой через 2..3 года (( бровь явно не тот человек вокруг которого можно строить команду с прицелом на будущее ..получить хорошие активы на будущие за хрустального Дэвиса ..было бы отличным решением !!!Летом ЛАЛ могут и Ирвинга пригласить, около топовая команда все равно будет ..а больше им и не светит с леброном и девисом ...даже если добавят Ирвинга ,все равно денег на остальных не хватит
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Александр Тихомиров
Ответ Мурзин Ринат
Если отбросить тему здоровья, то трудно представить более ценного игрока чем Дэвис, с защитой и атакой, даже в теории на кого, больших вроде Йокича или Эмбида никто не отдаст, да и звёзд в лиге не так уж и много, которые готовы бороться за чемпионство здесь и сейчас, хотя в теории конечно КД и Леброн было бы слишком эпично, но это невозможно))
эмбиид такой же хрусталь по сути, только в плове, а йокич в защите не так хорош
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Lokomotiv__1992
Дэвис машина .. один из лучших в Нба. Но вечно травмирован.. По сути даже команда не может сыграться потому что он не может целый сезон отыграть
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Мурзин Ринат
Если отбросить тему здоровья, то трудно представить более ценного игрока чем Дэвис, с защитой и атакой, даже в теории на кого, больших вроде Йокича или Эмбида никто не отдаст, да и звёзд в лиге не так уж и много, которые готовы бороться за чемпионство здесь и сейчас, хотя в теории конечно КД и Леброн было бы слишком эпично, но это невозможно))
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+2
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