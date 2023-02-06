Несколько команд обращались к «Лейкерс» по поводу Энтони Дэвиса

Несколько команд обращались к «Лейкерс» по поводу возможного обмена тяжелого форварда . Лос-анджелесский клуб быстро пресекает подобные разговоры, сообщает Hoops Wire.

«Лейкерс» не удалось заполучить звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга, которого «Бруклин» отправил в «Даллас». Известно, что клуб предлагал за Ирвинга Расселла Уэстбрука и два пика 1-го раунда, но «Нетс» настаивали на включении и Макса Кристи в сделку.

Как сообщает обозреватель Марк Медина, «Лейкерс» все равно настроены оптимистично и ожидают, что смогут усилить состав перед дедлайном 9 февраля.

Согласно сообщению The Athletic, «планом Б» для « » остаются «Джаз» и «Рэпторс».

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?