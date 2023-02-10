Велимир Перасович – о матче с «Нижним Новгородом»: «Мы провели работу над ошибками»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о готовности команды ко второму матчу 1/4 финала Кубка России с «Нижним Новгородом».

«Нам предстоит очередной сложный матч с «НН». Мы помним, как непросто складывались наши две последние игры с этой командой. Для выхода в полуфинал Кубка России нам необходимо добыть победу с двузначным преимуществом.

В предыдущем туре мы провели работу над ошибками. Верим, что нам удастся взять реванш у нижегородцев с нужной разницей», – заявил Перасович.

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