Велимир Перасович – о матче с «Нижним Новгородом»: «Мы провели работу над ошибками»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о готовности команды ко второму матчу 1/4 финала Кубка России с «Нижним Новгородом».
«Нам предстоит очередной сложный матч с «НН». Мы помним, как непросто складывались наши две последние игры с этой командой. Для выхода в полуфинал Кубка России нам необходимо добыть победу с двузначным преимуществом.
В предыдущем туре мы провели работу над ошибками. Верим, что нам удастся взять реванш у нижегородцев с нужной разницей», – заявил Перасович.
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