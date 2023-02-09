Кевин Дюрэнт станет игроком «Финикса» в результате крупного обмена

Теги переходы Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Джей Краудер Ти Джей Уоррен Микэл Бриджес Кэмерон Джонсон Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт (34 года, 208 см) перейдет в «Финикс» в результате крупного обмена.

«Нетс» получат форвардов Микэла Бриджеса (26 лет, 198 см), Кэма Джонсона (26 лет, 203 см) и Джея Краудера (32 года, 198 см), четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.

Бруклинскому клубу достанутся незащищенные пики 2023-го, 2025-го, 2027-го и 2029-го годов. «Санз» также получат форварда Ти Джей Уоррена (29 лет, 203 см).

Дюрэнт в нынешнем сезоне принял участие в 39 матчах, его средние показатели – 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи. Контракт суперзвезды НБА рассчитан до 2026 года. Кевин восстанавливается после травмы колена, но должен в ближайшее время вернуться в строй.

«Нетс» ранее обменяли другую звезду Кайри Ирвинга в «Даллас».

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

Материалы по теме

174 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lopek
Финикс решил устроить изнасилование мид ренжа (пол, букер, кд)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Ответ roentgen
Бисмак!
Отто фон?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fyuted
Ответ Олич09
Просто, обменять 2 топовых скорера. Одного из лучших игроков лиги на ролевиков. Ну, я хз, просто минус генмеджменту
Краудер и Бриджес пока не доросли до признания топовыми скорерами. И кто из них по твоему один из лучших игроков лиги?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Boroveev
Интересный будет теперь фФинал конференции теперь: Дюрант против Кайри :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Don Pihot
Ответ Иван Лапин
Странно вышло, бруклин же в топе сейчас.
"же в топе"

ну, в принципе, буквы те же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lopek
Ответ Serik Alik
Эйтон, Дюра, Пол, Букер... Не буду сравнивать этот переход КейДи с его же переходом в ГСВ, но жесть, это готовый состав для чемпионства. Если травмы не помешают, так оно и будет, кажется мне.
Знаете, я бы не сказал что это готовая чемпионство, ведь бриджес и джонсон были очень одаренные в плане защиты игроки. Причем первый начал в этом сезоне очень хорошо раскрываться как индивидуальный игрок набирая 20+.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dev0
Если подумать, я рад за Бруклин. Закончилась эта эпопея с выкручиванием рук руководству клуба. Теперь можно пробовать строить что-то командное.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Ответ kiper88
Лал вообще-то чемпионами стали с Леброном
в пузыре очень значимый титул , ага
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Лапин
Странно вышло, бруклин же в топе сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Лапин
Симмонс сейчас вообще ничего не понял
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Radovan
Ответ Мурзин Ринат
Четыре драфта пика первого раунда, при этом у Финикса , у команды с маленького рынка, которая по-любому будет внизу таблицы после ухода Кешы и пола, круто)
это Финикс то маленький рынок?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PredatorMax
Ответ Radovan
Ну очень специфический взгляд на вещи. я думаю, процентов 70, что Маркс уйдёт этим летом, как человек невыполнивший задачу. Бруклин не Оклахома, чтобы собирать молодёжь и пики и гордиться этим, а Цай не средний владелец лиги, которому прежде всего интересна прибыль. Дюрэнт бесценный игрок в НБА, странно слышать, что 3 ролевика и 4 пика, 2 из которых с высокой вероятностью будут в конце раунда это прям грабёж оппонента, ну такое. Думаете так видели конец сезона 22/23 Цай и Маркс, когда приводили в команду 3 суперстаров 2 года назад, что у них будет Кэм Джонсон и пик Финикса 29?)) Мне кажется,вы из той немалой категории болельщиков, которые любят перестройки, пики и ожидание будущего больше, чем игру сейчас на паркете))
Бруклин сейчас имеет просто тонну активов, уже имея команду уровня ПО Востока. И запросто может все эти активы конвертировать в суперзвезду.
А Бриджес и Джонсон - это не просто ролевики, а очень хорошие ролевики.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Qwerd
Ответ DirkMavs
Мощнейшая банда вырисовывается в Аризоне…Дюранту удачи и здоровья
Многие подмечают, что теперь повторная встреча Далласа и Финикса в ПО будет ещё веселее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олич09
Просто, обменять 2 топовых скорера.
Одного из лучших игроков лиги на ролевиков.

Ну, я хз, просто минус генмеджменту
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Андреев
Ответ fbd
По итогу можно сказать, что Бруклинское биг 3 было самым всратым в истории
Самое всратое - это псевдо-биг-трио Нэш-Кобе-Дуайт.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vityaKrug
Ответ N-6 AlexanderX
Там на состав посмотри, каждая линия задействована. Если травм не будет, я не вижу кто в этом сезоне их притормозит. Посмотрим....
На одних именах не всегда удается выезжать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dev0
Или это перестройка вокруг Бена Симмонса?
Нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dev0
Бена Симмонса теперь нужно скидывать, причем: "любой-бой-бой ценой-ной-ной"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
roentgen
Ответ Bunyod Turgunov
Вот это да. Интересно а кто будет играть в защите у Финикса
Бисмак!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Водяра
Ответ 2face
Команды с большого рынка имеют возможность подписать СА 3 олстаров, попробовать. Обосраться, а потом обменять их всех на молодняк и вагон пиков. Чит код, не иначе
В итоге обсиратся будет Портлэнд в первом раунде.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
roentgen
Понимаю, что олл-ин и ва-банк, но очень расстроен. Бук и Микел, никого из этих двоих обменивать нельзя. Но случилось как случилось, очень жаль.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan petrov
Ответ 9-20-34-5-43
Атланта три пика отдала за Мюррея
Два. Один - с защитой от Шарлотт. Но так-то, да, похоже на Миннесоту. Ну, значит, третьей Миннесоты в лиге не нашлось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N-6 AlexanderX
Ответ vityaKrug
Ахах про новый голден стейт действительно смешно. Не забывай куда Дюрент приходил в 2016, а куда сейчас...
Там на состав посмотри, каждая линия задействована. Если травм не будет, я не вижу кто в этом сезоне их притормозит. Посмотрим....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio (BLR)
Гы гы
Бруклин будет строиться вокруг Бена)))
Надежный план.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan petrov
Ответ PredatorMax
Дюранту 35 лет в этом году и он весь ломанный-переломанный, какие 5 лет, о чем ты?
Он худой, лёгкий, играет от броска. Если его не ездить по 35 минут 82 раза за регулярку, он ещё мячики покидает. Не первой звездой, конечно, и не на позициях тяжа и центра в защите, как в Бруклине, но покидает. С таким чувством броска можно долго кидать. Если не перенапрягаться, конечно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий