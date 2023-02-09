Звездный форвард « » (34 года, 208 см) перейдет в « » в результате крупного обмена.

«Нетс» получат форвардов Микэла Бриджеса (26 лет, 198 см), Кэма Джонсона (26 лет, 203 см) и Джея Краудера (32 года, 198 см), четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.

Бруклинскому клубу достанутся незащищенные пики 2023-го, 2025-го, 2027-го и 2029-го годов. «Санз» также получат форварда Ти Джей Уоррена (29 лет, 203 см).

Дюрэнт в нынешнем сезоне принял участие в 39 матчах, его средние показатели – 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи. Контракт суперзвезды НБА рассчитан до 2026 года. Кевин восстанавливается после травмы колена, но должен в ближайшее время вернуться в строй.

«Нетс» ранее обменяли другую звезду Кайри Ирвинга в «Даллас».

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?