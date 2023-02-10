Мэтью Ишбия – о переходе Дюрэнта: «Финикс» станет одной из лучших спортивных организаций»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Ти Джей Уоррен Мэтью Ишбия Баскетбол

Новый владелец «Финикса» Мэтью Ишбия прокомментировал крупный обмен с «Бруклином», в результате которого команду пополнили Кевин Дюрэнт и Ти Джей Уоррен.

«Микэл, Кэм и Джей были важными людьми для «Финикса» во время одного из самых успешных периодов в истории команды. Я хочу поблагодарить их за все, что они дали сообществу и организации.

Сегодня у клуба день преобразований. Мы очень рады приветствовать Кевина и Ти Джея в Долине, где мы создаем чемпионскую культуру как на площадке, так и за его пределами. Кевин не только один из величайших и заслуженных игроков в истории лиги, но его характер также воплощает стремление к вершине, которое мы прививаем этой организации во всех аспектах деятельности. Ти Джей является прирожденным лидером, чьи подход к работе и стремление становиться лучше каждый день делают его важным дополнением к команде.

«Финикс» станет одной из лучших спортивных организаций, мы очень рады начать это путешествие с таким невероятным составом», – заявил Ишбия.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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9 комментариев

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Ответ Сергей Пузанков
"Микэл, Кэм и Джей были важными людьми для «Финикса» во время одного из самых успешных периодов в истории команды. Я хочу поблагодарить их за все, что они дали сообществу и организации" Вот как надо расставаться с игроками. Даже если это такие игроки как Краудер. Учись, Цай. А то не задержишься в лиге.
А как не так расстался со своими игроками Цай?
С момента трейдов вроде только Ирвинг набросил каках на свой бывший клуб. Сначала сказав про неуважение, а потом про радость за КД, что он оттуда свалил.

Что не так сказал или сделал Цай за это время?
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everyday4768
Ну чо пацаны, с детства за финикс, ставим хату?))
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Сергей Пузанков
Ответ софочка
Ты не можешь сломаться, если уже сломан
что мертво умереть не может
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Сергей Пузанков
"Микэл, Кэм и Джей были важными людьми для «Финикса» во время одного из самых успешных периодов в истории команды. Я хочу поблагодарить их за все, что они дали сообществу и организации"
Вот как надо расставаться с игроками. Даже если это такие игроки как Краудер. Учись, Цай. А то не задержишься в лиге.
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софочка
Ответ гилберт
Круто чувак сработал. Надеюсь Кевин не сломается хотя бы эти полгода.
Ты не можешь сломаться, если уже сломан
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Кирилл
Ответ emptinesspetr
Ну тут реально мув стратегически превосходный. Санс, грубо говоря, уже в плей-офф, в щадящем режиме можно заканчивать регулярку. Заходить в постсезон в полном здравии. В плане командной химии нет предпосылок полагать, что психологически команду будет шатать, как это было в Нетс. Чокер Пол, мусорный скорер Букер, центровой старой формации без броска Эйтон — с отрывом главные претенденты на чемпионство.
Ну про «грубо говоря, уже в плей-офф» я с вами не соглашусь - им надо еще очень и очень хорошо поработать.

Да, обмен КД поднял Санс во всех котировках на победу в чемпионате и теперь впереди них только Бостон.
Но это произойдет при одном условии - никто больше не сломается. А что Пол, что КД богатырским здоровьем не совсем славятся, будем честны.

Да и разница между Санс и Птб, которые находятся на 10 месте, всего лишь 3 победы - очень даже отыгрываемый гандикап за 27 оставшихся у Портленда матчей. Да даже от ЛАЛ всего 5 побед.
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antony18
Ответ гилберт
Круто чувак сработал. Надеюсь Кевин не сломается хотя бы эти полгода.
пускай сначала выйдет на площадку
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emptinesspetr
Ну тут реально мув стратегически превосходный. Санс, грубо говоря, уже в плей-офф, в щадящем режиме можно заканчивать регулярку. Заходить в постсезон в полном здравии.

В плане командной химии нет предпосылок полагать, что психологически команду будет шатать, как это было в Нетс.

Чокер Пол, мусорный скорер Букер, центровой старой формации без броска Эйтон — с отрывом главные претенденты на чемпионство.
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гилберт
Круто чувак сработал. Надеюсь Кевин не сломается хотя бы эти полгода.
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+8
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