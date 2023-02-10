Мэтью Ишбия – о переходе Дюрэнта: «Финикс» станет одной из лучших спортивных организаций»
Новый владелец «Финикса» Мэтью Ишбия прокомментировал крупный обмен с «Бруклином», в результате которого команду пополнили Кевин Дюрэнт и Ти Джей Уоррен.
«Микэл, Кэм и Джей были важными людьми для «Финикса» во время одного из самых успешных периодов в истории команды. Я хочу поблагодарить их за все, что они дали сообществу и организации.
Сегодня у клуба день преобразований. Мы очень рады приветствовать Кевина и Ти Джея в Долине, где мы создаем чемпионскую культуру как на площадке, так и за его пределами. Кевин не только один из величайших и заслуженных игроков в истории лиги, но его характер также воплощает стремление к вершине, которое мы прививаем этой организации во всех аспектах деятельности. Ти Джей является прирожденным лидером, чьи подход к работе и стремление становиться лучше каждый день делают его важным дополнением к команде.
«Финикс» станет одной из лучших спортивных организаций, мы очень рады начать это путешествие с таким невероятным составом», – заявил Ишбия.
«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей
💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! Уэстбрука обменяли на Д’Анджело Расселла! Жара в последний день обменов в НБА
С момента трейдов вроде только Ирвинг набросил каках на свой бывший клуб. Сначала сказав про неуважение, а потом про радость за КД, что он оттуда свалил.
Что не так сказал или сделал Цай за это время?
Вот как надо расставаться с игроками. Даже если это такие игроки как Краудер. Учись, Цай. А то не задержишься в лиге.
Да, обмен КД поднял Санс во всех котировках на победу в чемпионате и теперь впереди них только Бостон.
Но это произойдет при одном условии - никто больше не сломается. А что Пол, что КД богатырским здоровьем не совсем славятся, будем честны.
Да и разница между Санс и Птб, которые находятся на 10 месте, всего лишь 3 победы - очень даже отыгрываемый гандикап за 27 оставшихся у Портленда матчей. Да даже от ЛАЛ всего 5 побед.
В плане командной химии нет предпосылок полагать, что психологически команду будет шатать, как это было в Нетс.
Чокер Пол, мусорный скорер Букер, центровой старой формации без броска Эйтон — с отрывом главные претенденты на чемпионство.