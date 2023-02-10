Новый владелец «Финикса» Мэтью Ишбия прокомментировал крупный обмен с «Бруклином», в результате которого команду пополнили и .

«Микэл, Кэм и Джей были важными людьми для «Финикса» во время одного из самых успешных периодов в истории команды. Я хочу поблагодарить их за все, что они дали сообществу и организации.

Сегодня у клуба день преобразований. Мы очень рады приветствовать Кевина и Ти Джея в Долине, где мы создаем чемпионскую культуру как на площадке, так и за его пределами. Кевин не только один из величайших и заслуженных игроков в истории лиги, но его характер также воплощает стремление к вершине, которое мы прививаем этой организации во всех аспектах деятельности. Ти Джей является прирожденным лидером, чьи подход к работе и стремление становиться лучше каждый день делают его важным дополнением к команде.

«Финикс» станет одной из лучших спортивных организаций, мы очень рады начать это путешествие с таким невероятным составом», – заявил Ишбия.

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