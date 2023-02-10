Звездный форвард после перехода в «Финикс» возвращается к использованию 35-го номера.

Дюрэнт играл под номером 35 за «Сиэтл», «Оклахому» и «Голден Стэйт». После перехода в « » в 2019 году он взял «семерку».

Кевин переходит в «Санз» в результате крупного обмена с участием «Нетс».

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