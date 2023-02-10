Кевин Дюрэнт будет играть за «Финикс» под 35-м номером

Теги Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт игровая форма Баскетбол

Звездный форвард Кевин Дюрэнт после перехода в «Финикс» возвращается к использованию 35-го номера.

Дюрэнт играл под номером 35 за «Сиэтл», «Оклахому» и «Голден Стэйт». После перехода в «Бруклин» в 2019 году он взял «семерку».

Кевин переходит в «Санз» в результате крупного обмена с участием «Нетс».

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2 комментария

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kolyan#15
Номер одного бывшего мэра Сакраменто выведен из обращения же
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Agroman
Вовремя спортс, на странице википедии с КД, ещё вчера был номер указан
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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