Маркифф Моррис: «Надеялся, что меня обменяют вместе с Кайри Ирвингом»

заявил, что рад переходу из « » в «Даллас» вместе со звездным разыгрывающим .

В обмен на Ирвинга и Морриса «Нетс» получили , , незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

«Честно говоря, я надеялся, что меня обменяют вместе с ним. Просто хотел попасть туда, где у меня будет возможность играть. Чувак, вокруг столько всего происходит. Я просто хочу играть в баскетбол», – признался Моррис.

В нынешнем сезоне форвард провел 27 матчей, набирая в среднем 3,6 очка, 2,2 подбора за 10,6 минуты на площадке.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?