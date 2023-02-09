Маркифф Моррис: «Надеялся, что меня обменяют вместе с Кайри Ирвингом»
Маркифф Моррис заявил, что рад переходу из «Бруклина» в «Даллас» вместе со звездным разыгрывающим Кайри Ирвингом.
В обмен на Ирвинга и Морриса «Нетс» получили Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
«Честно говоря, я надеялся, что меня обменяют вместе с ним. Просто хотел попасть туда, где у меня будет возможность играть. Чувак, вокруг столько всего происходит. Я просто хочу играть в баскетбол», – признался Моррис.
В нынешнем сезоне форвард провел 27 матчей, набирая в среднем 3,6 очка, 2,2 подбора за 10,6 минуты на площадке.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
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