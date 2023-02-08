Спенсер Динуидди: «Я так понимаю, что «Нетс» хотят меня оставить, иначе они не стали бы устраивать эту пресс-конференцию»

Разыгрывающий Спенсер Динуидди пошутил по поводу своего обмена из « » в « » и предположил, что «Нетс» намерены оставить его в составе.

«Возможно, мы не лучшие активы для обмена, но мы самые красивые, а «Нетс» нужна помощь в этом плане. Они выбрали и меня, и теперь мы здесь.

Я так понимаю, что они хотят меня оставить. Не думаю, что они стали бы устраивать эту пресс-конференцию, если бы не планировали меня оставить. Было бы очень проблематично обменять меня в течение шести часов. Серьезно. Иначе мы с вами похожи на дураков, только зря потратили свое время», – сказал Динуидди журналистам.