Спенсер Динуидди: «Я так понимаю, что «Нетс» хотят меня оставить, иначе они не стали бы устраивать эту пресс-конференцию»

Теги Даллас Бруклин НБА Спенсер Динуидди Дориан Финни-Смит Баскетбол

Разыгрывающий Спенсер Динуидди пошутил по поводу своего обмена из «Далласа» в «Бруклин» и предположил, что «Нетс» намерены оставить его в составе.

«Возможно, мы не лучшие активы для обмена, но мы самые красивые, а «Нетс» нужна помощь в этом плане. Они выбрали Дориана Финни-Смита и меня, и теперь мы здесь.

Я так понимаю, что они хотят меня оставить. Не думаю, что они стали бы устраивать эту пресс-конференцию, если бы не планировали меня оставить. Было бы очень проблематично обменять меня в течение шести часов. Серьезно. Иначе мы с вами похожи на дураков, только зря потратили свое время», – сказал Динуидди журналистам.

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7 комментариев

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Денис Храпунов
Ответ Caraxes
Я за то, что бы их оставили) Спенсер может сам себе создать бросок, есть рост неплохой (относительно разыгрывающих) и 40% из-за дуги. Финни-Смит добавит защиты и атаку из-за дуги. Если кого-то и менять то Харриса или Карри у которых слабо с обороной обстоят дела) Симмонса обменять было бы что-то нереальное со стороны Маркса 👏
Согласен. Есть Карри, Харрис и Милс. Можно каждого безболезненно обменять. Если Торонто кого нибудь захочет за Сиакама, плюс 3 пика, то с удовольствием нужно соглашаться. А может ещё и Симонса в придачу им. Он и в концепцию Торонто вписывается.
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armageddon123456
Ответ kisliy33
с каждым днем мне становится все более непонятна постоянная миграция всех этих средних игроков. динуиди на ануноби, ануноби на фини смита, вини смита на еще кого-то... неужели это решает ситуацию? звезды да. сильная командная игра (тренер) тоже да. а какая разница каких середняков с примерно одинаковыми скилами ты наберешь? какое-то бессмысленное брожение.
Ну дак Диннуиди же сказал - они самые красивые. Наверно по этому параметру выбирают - самый красивый, с самым крутым именем и тд и тп
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Caraxes
Я за то, что бы их оставили) Спенсер может сам себе создать бросок, есть рост неплохой (относительно разыгрывающих) и 40% из-за дуги. Финни-Смит добавит защиты и атаку из-за дуги. Если кого-то и менять то Харриса или Карри у которых слабо с обороной обстоят дела)
Симмонса обменять было бы что-то нереальное со стороны Маркса 👏
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kisliy33
с каждым днем мне становится все более непонятна постоянная миграция всех этих средних игроков. динуиди на ануноби, ануноби на фини смита, вини смита на еще кого-то... неужели это решает ситуацию?
звезды да. сильная командная игра (тренер) тоже да.
а какая разница каких середняков с примерно одинаковыми скилами ты наберешь? какое-то бессмысленное брожение.
+6
-3
+3
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Батя ивана
Если Брукле удастся договориться и выменять Сиаками/Ануноби или двоих сразу (мои мечты), то Спенсер или Финли Смит поедут дальше, была пресс конференция или нет, это не так важно будет
+2
-1
+1
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софочка
Ответ Вадим Дзахоев
А может дать им шанс. Спенсер в Далласе неплохо смотрелся, да и Финни, как по мне, посильнее Ройса будет
Спенсер и в "Нетс" неплохо смотрелся
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+10
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Вадим Дзахоев
А может дать им шанс. Спенсер в Далласе неплохо смотрелся, да и Финни, как по мне, посильнее Ройса будет
+3
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+3
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