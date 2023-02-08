«Уорриорз» сэкономят 131 миллион долларов, если обменяют Джеймса Уайзмана

Журналист The Athletic Джон Холлинджер назвал вескую причину, почему «Голден Стэйт» может обменять центрового (21 год, 213 см).

«Джеймс Уайзмен должен получить 9,6 миллиона долларов в этом сезоне и 12,2 миллиона – в следующем, а это означает, что «Сан-Антонио», «Детройт», «Юта» или «Индиана» могут выменять его, не отдавая ничего взамен. Такая сделка сэкономит «Уорриорз» около 51 миллиона долларов в этом сезоне и примерно 85 миллионов долларов в следующем. В общей сложности они сэкономят 131 миллион долларов, если избавятся от парня, который редко играет», – пишет Холлинджер.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?