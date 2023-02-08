«Уорриорз» сэкономят 131 миллион долларов, если обменяют Джеймса Уайзмана
Журналист The Athletic Джон Холлинджер назвал вескую причину, почему «Голден Стэйт» может обменять центрового Джеймса Уайзмена (21 год, 213 см).
«Джеймс Уайзмен должен получить 9,6 миллиона долларов в этом сезоне и 12,2 миллиона – в следующем, а это означает, что «Сан-Антонио», «Детройт», «Юта» или «Индиана» могут выменять его, не отдавая ничего взамен. Такая сделка сэкономит «Уорриорз» около 51 миллиона долларов в этом сезоне и примерно 85 миллионов долларов в следующем. В общей сложности они сэкономят 131 миллион долларов, если избавятся от парня, который редко играет», – пишет Холлинджер.
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"Детройт" не может сейчас никоим образом заполучить Уайзмена, ибо они находятся практически на линии потолка зарплат. Значит Уайзмена нужно уравнивать, то бишь отдавать что-то взамен.
"Юта" может забрать Уайзмена в торговое исключение от обмена Джо Инглса, которые истекает завтра, не отдавая ничего взамен. Однако "Юте" нужны перекрёстные сделки, дабы увеличилось пространство под налоговой линией и зарплата Уайзмена не вывела их за пределы оной. На сегодня, "Юта" имеет 6.9 млн. долларов "запаса" под налоговой линией.
"Сан-Антонио" и "Индиана" обладают местом под потолком, позволяющим спокойно вместить Уайзмена, это верно.
Ещё две команды, которые исключительно теоретически могут вместить зарплаты Уайзмена у себя - "Клипперс" и "Оклахома". Причина: наличие достаточного размера торговых исключений.
"Оклахома" имеет чуть меньше 8 миллионов долларов под налоговой линией и если отдать на сторону Бэйзли и/или Мускалу, то и Уайзмен зайдет без проблем. Вопрос лишь в том, а надобно ли оно, учитывая наличие Холмгрена, который вернется к следующему сезону и молодого Уильямса, который может набираться опыта дальше.
"Клипперс" явно не будут оказывать помощь "Голден Стэйт" в сокращении налога, увеличивая баснословно свои обязательства. И явно им не до взращивания молодых игроков, поэтому если и будет использование торгового исключения на центрового, то явно другого.