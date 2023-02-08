«Нетс» могут возобновить переговоры об обмене Кевина Дюрэнта
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт может быть вовлечен в переговоры о потенциальном обмене перед дедлайном.
По словам эксперта ESPN Брайана Уиндхорста, руководство клуба может отказаться от своей первоначальной позиции после расставания с Кайри Ирвингом. При этом мнение самого Дюрэнта по данной ситуации до сих пор неизвестно.
Ранее «Нетс» дали понять заинтересованным командам, что не рассматривают возможность обмена Дюрэнта в ближайшее время.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
Take with a HUGE grain of salt but JJ Reddick on his latest pod is saying Russ to Utah for Conley is close to being done.
В твиттере есть видео .
Но без Маккалчака не так эффективно для команды.
Летом откроется 2030, но уже не для "Далласа"
"Никс" здесь никаким макаром не задействованы, даже если отдадут все пики мира.
У "Мемфиса", например, пять пиков (+1 от "Голден Стэйт").
У "Орлеана" шесть пиков (+1 от "Лейкерс" и +1 от "Милуоки")
Жаль, у Лили запрет на обмен до лета. ;)
А если Гсв, то я закончу смотреть нба 😂