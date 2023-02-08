«Нетс» могут возобновить переговоры об обмене Кевина Дюрэнта

Форвард « » может быть вовлечен в переговоры о потенциальном обмене перед дедлайном.

По словам эксперта ESPN Брайана Уиндхорста, руководство клуба может отказаться от своей первоначальной позиции после расставания с . При этом мнение самого Дюрэнта по данной ситуации до сих пор неизвестно.

Ранее «Нетс» дали понять заинтересованным командам, что не рассматривают возможность обмена Дюрэнта в ближайшее время.

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