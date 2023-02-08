«Нетс» могут возобновить переговоры об обмене Кевина Дюрэнта

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт может быть вовлечен в переговоры о потенциальном обмене перед дедлайном.

По словам эксперта ESPN Брайана Уиндхорста, руководство клуба может отказаться от своей первоначальной позиции после расставания с Кайри Ирвингом. При этом мнение самого Дюрэнта по данной ситуации до сих пор неизвестно.

Ранее «Нетс» дали понять заинтересованным командам, что не рассматривают возможность обмена Дюрэнта в ближайшее время.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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25 комментариев

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Tolball
Может пока рано сочувствовать Бруклину.Если он не захочет вокруг себя строить заново команду,то его летом можно поменять на кучу пиков и молодых,например в Никс или Гриззлис .
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олси
В Даллас на Дончича . и будет новая связка . Дюрант - Кайри.
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bodros
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Джей Реддик сказал в своем подкасте Take with a HUGE grain of salt but JJ Reddick on his latest pod is saying Russ to Utah for Conley is close to being done. В твиттере есть видео .
Это фиаско для ЛАЛ прежде всего 🤯
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lexakarabut
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
На Дончича и Кьюбана ?
Бертанс и Хардуэй. Крепкие ролевики для маэстро Томаса
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Стас Соболев
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Джей Реддик сказал в своем подкасте Take with a HUGE grain of salt but JJ Reddick on his latest pod is saying Russ to Utah for Conley is close to being done. В твиттере есть видео .
Да уж, ну посмотрим))
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Стас Соболев
Чего ?
Джей Реддик сказал в своем подкасте
Take with a HUGE grain of salt but JJ Reddick on his latest pod is saying Russ to Utah for Conley is close to being done.
В твиттере есть видео .
+1
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Стас Соболев
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Вест рук в Юте уже сказал Реддик
Чего ?
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Nightyork97
Ответ AllanHouston
"Даллас" обменял уже 29 Летом откроется 2030, но уже не для "Далласа"
Да, все верно. Я посчитал обмен пиками как дополнительный пик 🤡. Но это не суть, его все равно не обменять после сделки Эйджа по Гоберу
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vzi
Ответ Nightyork97
Я даже не знаю, возможно он тильтанет после этого сезона. Я не против, он заслужил поиграть в контендере.
Лиля может и 50-60 за раз прислать.
Но без Маккалчака не так эффективно для команды.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ vovan550
В Даллас
На Дончича и Кьюбана ?
+10
-1
+9
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Антон Антнов
В Лэйкерс на Вэстбрука! Летом перезапустим проект.
Вест рук в Юте уже сказал Реддик
0
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AllanHouston
Ответ Nightyork97
Подожди, 28 год менять можно уже или нет?
"Даллас" обменял уже 29

Летом откроется 2030, но уже не для "Далласа"
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Nightyork97
Ответ AllanHouston
У "Финикса" и "Торонто" не шесть пиков, а четыре и три права обмена. "Никс" здесь никаким макаром не задействованы, даже если отдадут все пики мира. У "Мемфиса", например, пять пиков (+1 от "Голден Стэйт"). У "Орлеана" шесть пиков (+1 от "Лейкерс" и +1 от "Милуоки")
Подожди, 28 год менять можно уже или нет?
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AllanHouston
Ответ Nightyork97
Там 3 пика всего, я не знаю. У Финикса 6, Торонто 6. У Никс 8. На Западе разве что Мемфис может, там тоже 7 пиков первого раунда
У "Финикса" и "Торонто" не шесть пиков, а четыре и три права обмена.

"Никс" здесь никаким макаром не задействованы, даже если отдадут все пики мира.

У "Мемфиса", например, пять пиков (+1 от "Голден Стэйт").

У "Орлеана" шесть пиков (+1 от "Лейкерс" и +1 от "Милуоки")
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Nightyork97
Ответ vzi
Лилю отпустите из Рип Сити летом?
Я даже не знаю, возможно он тильтанет после этого сезона. Я не против, он заслужил поиграть в контендере.
0
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Антон Антнов
В Лэйкерс на Вэстбрука! Летом перезапустим проект.
+5
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ну если ещё и Дюранта обменяют тогда фанаты Бруклина отправят Цая в пешее эротическое путешествие в Китай притом не на самолёте
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-1
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vzi
Ответ Nightyork97
Там 3 пика всего, я не знаю. У Финикса 6, Торонто 6. У Никс 8. На Западе разве что Мемфис может, там тоже 7 пиков первого раунда
Лилю отпустите из Рип Сити летом?
0
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Nightyork97
Ответ vzi
Чикаго? Жаль, у Лили запрет на обмен до лета. ;)
Там 3 пика всего, я не знаю. У Финикса 6, Торонто 6. У Никс 8. На Западе разве что Мемфис может, там тоже 7 пиков первого раунда
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vzi
Ответ Nightyork97
Не обменять его, это просто сказки. Разве что Никс все пики отдадут. У контендеров ограничены возможности, почти у всех все забито. + У него запрет на обмен. Он может не захотеть играть в условном Торонто
Чикаго?

Жаль, у Лили запрет на обмен до лета. ;)
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Nightyork97
Не обменять его, это просто сказки. Разве что Никс все пики отдадут. У контендеров ограничены возможности, почти у всех все забито. + У него запрет на обмен. Он может не захотеть играть в условном Торонто
+5
0
+5
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Klna Jislime
Я думаю шо Кексика тоже сейчас обменяют
+1
-1
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Мурзин Ринат
В Лейкерс на Дэвиса, хоть какое-то веселье😂
А если Гсв, то я закончу смотреть нба 😂
0
-1
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Tim Timson
В Лейкерс же на Расса?))
0
0
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vovan550
В Даллас
+19
0
+19
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