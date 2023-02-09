Патрик Беверли – об обмене Д’Анджело Расселла: «Банда снова в сборе»

Теги Лейкерс Миннесота НБА фото Патрик Беверли соцсети Д’Анджело Расселл Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Патрик Беверли поприветствовал разыгрывающего Д’Анджело Расселла, который переходит в калифорнийскую команду из «Миннесоты» в результате крупного обмена.

«Банда снова в сборе ❤», – написал Беверли в соцсетях, сделав репост совместной фотографии с Д’Анджело.

В прошлом сезоне Беверли играл за «Тимбервулвз» вместе с Расселлом, команда вернулась в плей-офф.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

Ben Sherman/Getty Images

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7 комментариев

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Константинъ Арзамасцевъ
Итого, основа Лейкерс теперь - Двухсотлетний человек, Хроно-бровь, Белая надежда и драфт отказов Вашингтона-Миннесоты.
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Аккайын Жасов
И тут Пэта обменивают =))
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Lokomotiv__1992
Ответ Lokomotiv__1992
4 игрока Миннисоты + 3 игрока Вашингтона + игроки Лал какой то треш ..не знаю что с этого получится , но будет весело )
Одного же отдали , совсем забыл про Расти )!
+2
0
+2
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Lokomotiv__1992
4 игрока Миннисоты + 3 игрока Вашингтона + игроки Лал какой то треш ..не знаю что с этого получится , но будет весело )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
antony18
Ника Янга не хватает
+7
0
+7
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Vagant
Ответ Zloody
Только Беверли может спокойно уехать до конца дедлайна
Не уедет. Будет в старте выходить с ДиЛо.
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Zloody
Только Беверли может спокойно уехать до конца дедлайна
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+14
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