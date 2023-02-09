Патрик Беверли – об обмене Д’Анджело Расселла: «Банда снова в сборе»
Защитник «Лейкерс» Патрик Беверли поприветствовал разыгрывающего Д’Анджело Расселла, который переходит в калифорнийскую команду из «Миннесоты» в результате крупного обмена.
«Банда снова в сборе ❤», – написал Беверли в соцсетях, сделав репост совместной фотографии с Д’Анджело.
В прошлом сезоне Беверли играл за «Тимбервулвз» вместе с Расселлом, команда вернулась в плей-офф.
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Ben Sherman/Getty Images
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