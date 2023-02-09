Защитник « » поприветствовал разыгрывающего Д’Анджело Расселла, который переходит в калифорнийскую команду из «Миннесоты» в результате крупного обмена.

«Банда снова в сборе ❤», – написал Беверли в соцсетях, сделав репост совместной фотографии с Д’Анджело.

В прошлом сезоне Беверли играл за «Тимбервулвз» вместе с Расселлом, команда вернулась в плей-офф.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

Ben Sherman/Getty Images