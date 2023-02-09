«Клипперс» выкупят контракт Джона Уолла, если не найдут для него новую команду
«Клипперс» ищут варианты обмена разыгрывающего Джона Уолла (32 года, 191 см).
Как сообщает инсайдер Марк Стейн,калифорнийский клуб выкупит контракт Уолла, если обмен не состоится.
Пятикратный участник Матча всех звезд в нынешнем сезоне НБА провел за «Клипперс» 34 матча, набирая в среднем 11,4 очка, 5,2 передачи и 2,7 подбора. Он не играет с 15 января из-за травмы мышц живота.
Уолл перешел в «Клипперс» в межсезонье-2022 на правах свободного агента.
Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?
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