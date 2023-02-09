«Клипперс» выкупят контракт Джона Уолла, если не найдут для него новую команду

Теги возможные переходы Клипперс НБА Джон Уолл Баскетбол

«Клипперс» ищут варианты обмена разыгрывающего Джона Уолла (32 года, 191 см).

Как сообщает инсайдер Марк Стейн,калифорнийский клуб выкупит контракт Уолла, если обмен не состоится.

Пятикратный участник Матча всех звезд в нынешнем сезоне НБА провел за «Клипперс» 34 матча, набирая в среднем 11,4 очка, 5,2 передачи и 2,7 подбора. Он не играет с 15 января из-за травмы мышц живота.

Уолл перешел в «Клипперс» в межсезонье-2022 на правах свободного агента.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

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7 комментариев

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Eugn_eugn
По наклонной пошел после Визардс, там был первой скрипкой, в более сильных командах потерялся. Ждем в Зените.
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Гол С Навеса
и куда, лейкерс небось?))
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boller_73
Джон "играть в НБА очень просто" Уолл
+2
0
+2
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Answer1
Кто смотрит ЛАК матчи? Неужели настолько плох Уолл? Что готовы даже выкупать его контракт?
+2
-1
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Swhat
Ответ Nikolay
После выкупа в Вашингтон?
Там уже Нан из Лал
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Swhat
Такое было в истории когда игрока два раза год выкупили контракт ?
+8
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+8
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Nikolay
После выкупа в Вашингтон?
+10
0
+10
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