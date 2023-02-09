« » ищут варианты обмена разыгрывающего (32 года, 191 см).

Как сообщает инсайдер Марк Стейн,калифорнийский клуб выкупит контракт Уолла, если обмен не состоится.

Пятикратный участник Матча всех звезд в нынешнем сезоне НБА провел за «Клипперс» 34 матча, набирая в среднем 11,4 очка, 5,2 передачи и 2,7 подбора. Он не играет с 15 января из-за травмы мышц живота.

Уолл перешел в «Клипперс» в межсезонье-2022 на правах свободного агента.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?