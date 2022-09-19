«Нью-Йорк» объявил о подписании Святослава Михайлюка

объявил о переходе в команду защитника (25 лет, 201 см).

По неофициальной информации, стороны заключили частично гарантированный 1-летний контракт.

Михайлюк успешно выступил на Евробаскете-2022 в составе сборной Украины. Его команда вышла в плей-офф, но уступила сборной Польши в 1/8 финала.

В прошлом сезоне Михайлюк провел 56 матчей за «Торонто», набирая в среднем 4,6 очка при реализации 30,6% из-за дуги.

Золотой стала самая управляемая сборная Евробаскета – Испания. Серджо Скариоло – величайший