«Никс» планируют оставить Святослава Михайлюка и Райана Арчидиаконо в составе

, судя по всему, определился с 15 игроками, которые начнут сезон-2022/23 в составе команды, сообщает журналист SNY.tv Ян Бегли.

На данный момент в составе «Никс» остаются приглашенные в тренировочный лагерь атакующий защитник (25 лет, 201 см) и разыгрывающий (28 лет, 191 см).

Михайлюк успешно выступил на Евробаскете-2022 в составе сборной Украины. Его команда вышла в плей-офф, но уступила сборной Польши в 1/8 финала. В прошлом сезоне Михайлюк провел 56 матчей за «Торонто», набирая в среднем 4,6 очка при реализации 30,6% из-за дуги.

Арчидиаконо в прошлом сезоне провел за «Никс» 10 матчей, набирая в среднем 1,6 очка за 7 минут на площадке. Ранее защитник выступал за университет Вилланова вместе с новобранцем «Нью-Йорка» Джейленом Брансоном.

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