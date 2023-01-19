Евгений Пашутин: «В сегодняшнем матче самоотверженность у парней была на высоте»

Главный тренер «Пармы» похвалил команду за выступление в матче лиги ВТБ против « » (88:75).

Хочу поздравить команду за отношение к игре. Сегодня в первой половине матча и его заключительной четверти показали ту игру в защите, которую хотим видеть. Когда все играют синхронно, двигают мяч, контролируют подборы, перекрывают снайперов и показывают свою энергию и самоотдачу.

В сегодняшнем матче самоотверженность у парней была на высоте. Это та командая игра, к которой мы идем. Все впереди, наша задача – попасть плей-офф с высшего места и бороться дальше», – заявил Пашутин.

«Парма» завершила первый этап Единой лиги ВТБ-2022/23 на 8-м месте с результатом 9-13. Во втором этапе пермяки сыграют с командами из нижней шестерки и будут бороться за два места в плей-офф.

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