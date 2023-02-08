Андрей Лопатин: «Всю первую зарплату потратил на часы и почти сразу их потерял»

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Форвард МБА Андрей Лопатин в новом выпуске тележурнала «Вид сверху» рассказал о том, что сделал с первой зарплатой, а также о первой встрече с Никитой Курбановым.

«Первую зарплату целиком потратил на часы. И практически сразу их потерял! Играли турнир со сборной U-18 в Хорватии, и в отеле забыл эти часы. В шкафчике, скорее всего.

Первая встреча с известным баскетболистом? Когда занимался в Пахре, к нам приезжал Никита Курбанов, устраивал разные конкурсы и дарил подарки. Я тогда выиграл сразу два – по штрафным броскам и по трехочковым. Одним призом стал мяч с автографами игроков ЦСКА, а вторым – игровая майка Антона Понкрашова. Правда, она почему-то была размером 4XL, она сейчас велика даже моему папе. Но майка хранится дома до сих пор», – признался Лопатин.

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