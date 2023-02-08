Кайри Ирвинг: «В «Бруклине» временами чувствовал неуважение к себе и своему таланту»

Теги Даллас Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг после первой тренировки в составе «Далласа» заявил, что чувствует себя «действительно нужным» в своей новой команде, и что в «Бруклине» временами ощущал неуважение по отношению к себе.

«Я хочу быть там, где меня ценят по достоинству, а не просто терпят или обращаются так, что я не чувствую уважение к себе.

Находясь в «Бруклине», временами я чувствовал неуважение к себе и своему таланту. Я очень много работаю. Однако никто никогда не говорит о моем трудолюбии. Все говорят о том, что я делаю за пределами площадки, поэтому я хочу изменить ситуацию и написать свою собственную историю. Теперь, когда я в «Далласе», хочу просто сосредоточиться на том, что зависит от  меня», – сказал Ирвинг.

«Бруклин» обменял Ирвинга и Маркиффа Морриса в «Даллас» на Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

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12 комментариев

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Bek_cp3
в Далласе все будет по-другому... добро пожаловать, Робин)))
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Рома Шторкин
Он в курсе ,что Лука белый.Ох им всем прилетит за расизм и тд.,через пару месяцев
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Антон
Прошёл год... "Находясь в «Далласе», временами я чувствовал неуважение к себе и своему таланту."
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Алексей Матыгин
тебя в Бостоне ценили,ты сам всё разрушил...
+1
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Акинак
Ответ MitsubushiSony
Дончич уже говорил, что она плоская)
бам! одно условие уже выполнено!
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Daniel Fox
Пока Кайри там заливает в очередной раз , как очередная команда его Дизреспектит , Кэм Томас набивает 40+ . Как же Бруклину повезло , они получили неэгоистичного игрока и плюсом их новичок раскрылся с крутой стороны
+3
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+3
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MitsubushiSony
Ответ Акинак
"Дончичу, чтобы проявить ко мне уважение, надо признать, что земля - плоская и принимать настойку шалфея" - добавил Ирвинг.
Дончич уже говорил, что она плоская)
+1
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Vapeev
Блин, вот из за таких высказываний очень сложно быть фанатом Ирвинга. Вот одного дня не прошло после обмена, а уже гавно полетело.
+3
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Акинак
"Дончичу, чтобы проявить ко мне уважение, надо признать, что земля - плоская и принимать настойку шалфея" - добавил Ирвинг.
+9
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+9
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dl
Тут ещё и не особо загорелый братишка. И тоже характер может показывать. Интересно дойдет ли до обвинений в расизме?
+5
-2
+3
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salogiannis
Да, ты выписываешь мне максимальный контракт. Но ты делаешь это без уважения ко мне и моему таланту...
+6
-2
+4
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Свежий
Ну да, ведь столько поступков было, достойных уважения 🥴
+15
-2
+13
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