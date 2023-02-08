Кайри Ирвинг: «В «Бруклине» временами чувствовал неуважение к себе и своему таланту»

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг после первой тренировки в составе « » заявил, что чувствует себя «действительно нужным» в своей новой команде, и что в « » временами ощущал неуважение по отношению к себе.

«Я хочу быть там, где меня ценят по достоинству, а не просто терпят или обращаются так, что я не чувствую уважение к себе.

Находясь в «Бруклине», временами я чувствовал неуважение к себе и своему таланту. Я очень много работаю. Однако никто никогда не говорит о моем трудолюбии. Все говорят о том, что я делаю за пределами площадки, поэтому я хочу изменить ситуацию и написать свою собственную историю. Теперь, когда я в «Далласе», хочу просто сосредоточиться на том, что зависит от меня», – сказал Ирвинг.

«Бруклин» обменял Ирвинга и Маркиффа Морриса в «Даллас» на Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?