Леброн Джеймс: «Лично я считаю себя лучшим в истории, но у каждого свой фаворит»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после матча с «Оклахомой» (130:133) ответил телеведущему TNT Шакилу О’Нилу, считает ли он себя величайшим игроком всех времен после того, как стал рекордсменом лиги по количеству набранных очков за карьеру.

«Не мне решать. Отличная тема для разговора в парикмахерской.

Послушай, здоровяк. Лично я считаю себя лучше любого, кто когда-либо играл в эту игру. Но у каждого свой фаворит, и  каждый сам решит, кто для него лучший.

Я знаю, чего я добился, продолжаю добиваться в каждом матче, и на что я способен на площадке. Я всегда считаю себя лучшим в истории, но великих игроков очень много, и я рад, что участвую в этом», – сказал Джеймс.

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15 комментариев

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Мурзин Ринат
Ответ Oktay Ibrahimov
Даллас 2011 года и Сас 2015? лучше бы помолчали. сброд в 90ых? Пейтон, Дрекслер, Баркли, Мэджик, Уорти, Стоктон Мэлоун? топ 75 игроков если что
Даллас 2011 грохнул в сухую чемпионов Коби с Газолем, и в финале конфы молодых Дюранта , ну да ничего такого просто сборище стариков было!! Я видел все финалы Джордана и он играл там один в один всегда против Хорнасека и Дэнни Эйнджа в защите) глупо отрицать , что уровень лиги и конкуренции во времена Леброна на голову выше
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A. V.
Ответ Мурзин Ринат
10 финалов, 8 из них подряд против топ команд, а не сброд из 90-ых годов, в топ 5 по асистам, перехватам и очкам, 4 гайки и одна из них самая невероятная в истории нба)) кто про кучу хайлайтов я уже молчу) да и ещё куча всего! Номер 1 однозначно
Зомбированнных джорданофиллов тебе не переубедить, им 20 лет маркетологи в уши льют со всех утюгов, что Джордан лучший
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A. V.
Ответ alexLA
Насчет величайшего да, каждый решает сам для себя. У каждого свой любимый игрок, необязательно величайший. Для меня это однозначно ЛеБрон.
Любимый - это понятие относительное, а чисто по по цифрам индивидуальной статы Брон оказался Первым, и теперь, пока-непревзайденным
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armageddon123456
Ответ Oktay Ibrahimov
Даллас 2011 года и Сас 2015? лучше бы помолчали. сброд в 90ых? Пейтон, Дрекслер, Баркли, Мэджик, Уорти, Стоктон Мэлоун? топ 75 игроков если что
Ну Уорти и Мэджик это все таки больше про 80-е. А остальное - у как бы да, но одни пиковые ГСВ 4 года подряд перекрывают все. Так Дед их еще и обыграл раз.
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alexLA
Насчет величайшего да, каждый решает сам для себя. У каждого свой любимый игрок, необязательно величайший. Для меня это однозначно ЛеБрон.
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Oktay Ibrahimov
Ответ Мурзин Ринат
10 финалов, 8 из них подряд против топ команд, а не сброд из 90-ых годов, в топ 5 по асистам, перехватам и очкам, 4 гайки и одна из них самая невероятная в истории нба)) кто про кучу хайлайтов я уже молчу) да и ещё куча всего! Номер 1 однозначно
Даллас 2011 года и Сас 2015? лучше бы помолчали.
сброд в 90ых? Пейтон, Дрекслер, Баркли, Мэджик, Уорти, Стоктон Мэлоун? топ 75 игроков если что
+5
-1
+4
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Георгий Новиков
Скромняга
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Вася Васильков
А что , Леброну , что бы его считали лучше Джордана , нужно было побить рекорд Абдул Джаббара? Запутался что то я )
+5
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+5
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Макс Юрьев
Капец ты за результат команды бы переживал наматываешь стату а плов все дальше и дальше
+11
-3
+8
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Свежий
1. Очень перспективная ветка.
2. С - Скромность.
3. Ну тут уже у каждого свои фавориты, конечно, Майкл это ГОАТ для большинства, но лет через дцать, многие безоговорочно будут Ставить Джеймса первым, так как будут оглядываться на статистику и различные хайлайты, коих в разы больше, чем у Джордана.
4. Одно можно сказать точно, ЛеБрон в Топ-5 оллтайм, в старте баскетбола за всю его историю, в первой символической сборной так сказать, что еще нужно для счастья?
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lecter666_destiny
Интересно, что в разных пабликах ЛАЛ его рекорд обсуждают только с точки зрения "терибле франшиза", "Пелинка и Басс "должны уйти" итд. Кстати насчёт пропуска матчей Леброном до конца сезона там тоже есть куча сообщений. В общем если не будет трейдов (а их наверно не будет), то с большой долей вероятности через пару недель (а то и сегодня) мы увидим последний матч Леброна в сезоне.
+1
-4
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Shafer
Ну зачем, а???
+1
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Мурзин Ринат
10 финалов, 8 из них подряд против топ команд, а не сброд из 90-ых годов, в топ 5 по асистам, перехватам и очкам, 4 гайки и одна из них самая невероятная в истории нба)) кто про кучу хайлайтов я уже молчу) да и ещё куча всего! Номер 1 однозначно
+12
-14
-2
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Даши Жапов
Тут он прав у всех свой фаворит, но большинство выберет Джордана - Гоатом.
+18
-2
+16
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Забил ли Заболотный?
Ответил ТЕЛЕВЕДУЩЕМУ TNT Шакилу О’Нилу
--------------------------
Этот телеведущий, говорят, сам в баскетбол немного поигрывал
+21
-1
+20
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