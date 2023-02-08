Леброн Джеймс: «Лично я считаю себя лучшим в истории, но у каждого свой фаворит»

Форвард « » после матча с «Оклахомой» (130:133) ответил телеведущему TNT Шакилу О’ , считает ли он себя величайшим игроком всех времен после того, как стал рекордсменом лиги по количеству набранных очков за карьеру.

«Не мне решать. Отличная тема для разговора в парикмахерской.

Послушай, здоровяк. Лично я считаю себя лучше любого, кто когда-либо играл в эту игру. Но у каждого свой фаворит, и каждый сам решит, кто для него лучший.

Я знаю, чего я добился, продолжаю добиваться в каждом матче, и на что я способен на площадке. Я всегда считаю себя лучшим в истории, но великих игроков очень много, и я рад, что участвую в этом», – сказал Джеймс.

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