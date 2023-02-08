Леброн Джеймс: «Лично я считаю себя лучшим в истории, но у каждого свой фаворит»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после матча с «Оклахомой» (130:133) ответил телеведущему TNT Шакилу О’Нилу, считает ли он себя величайшим игроком всех времен после того, как стал рекордсменом лиги по количеству набранных очков за карьеру.
«Не мне решать. Отличная тема для разговора в парикмахерской.
Послушай, здоровяк. Лично я считаю себя лучше любого, кто когда-либо играл в эту игру. Но у каждого свой фаворит, и каждый сам решит, кто для него лучший.
Я знаю, чего я добился, продолжаю добиваться в каждом матче, и на что я способен на площадке. Я всегда считаю себя лучшим в истории, но великих игроков очень много, и я рад, что участвую в этом», – сказал Джеймс.
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В 38 лет Леброн побил «вечный» рекорд Карима по очкам. А кем были другие суперзвезды в его возрасте?
Леброн пришел к рекорду благодаря нечеловеческому здоровью. Мы подсчитали его травмы за 20 лет, лишь одна – серьезная
сброд в 90ых? Пейтон, Дрекслер, Баркли, Мэджик, Уорти, Стоктон Мэлоун? топ 75 игроков если что
2. С - Скромность.
3. Ну тут уже у каждого свои фавориты, конечно, Майкл это ГОАТ для большинства, но лет через дцать, многие безоговорочно будут Ставить Джеймса первым, так как будут оглядываться на статистику и различные хайлайты, коих в разы больше, чем у Джордана.
4. Одно можно сказать точно, ЛеБрон в Топ-5 оллтайм, в старте баскетбола за всю его историю, в первой символической сборной так сказать, что еще нужно для счастья?
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Этот телеведущий, говорят, сам в баскетбол немного поигрывал