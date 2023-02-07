«Майами» в межсезонье попытается заполучить Кевина Дюрэнта, если он запросит обмен в межсезонье

Теги возможные переходы Майами Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

«Майами» по-прежнему заинтересован в приобретении звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.

Как сообщает The Miami Herald, если Дюрэнт запросит обмен в межсезонье-2023, флоридский клуб включится в борьбу за 34-летнего игрока.

Кевин просил клуб обменять его в прошлом году, «Хит» были в числе претендентов на лидера «Нетс».

С этого года НБА называет лучшего тащера лиги. Кто претендует на приз имени Джерри Уэста?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий