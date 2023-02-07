«Майами» в межсезонье попытается заполучить Кевина Дюрэнта, если он запросит обмен в межсезонье

« » по-прежнему заинтересован в приобретении звездного форварда « » .

Как сообщает The Miami Herald, если Дюрэнт запросит обмен в межсезонье-2023, флоридский клуб включится в борьбу за 34-летнего игрока.

Кевин просил клуб обменять его в прошлом году, «Хит» были в числе претендентов на лидера «Нетс».

С этого года НБА называет лучшего тащера лиги. Кто претендует на приз имени Джерри Уэста?