«Майами» в межсезонье попытается заполучить Кевина Дюрэнта, если он запросит обмен в межсезонье
«Майами» по-прежнему заинтересован в приобретении звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.
Как сообщает The Miami Herald, если Дюрэнт запросит обмен в межсезонье-2023, флоридский клуб включится в борьбу за 34-летнего игрока.
Кевин просил клуб обменять его в прошлом году, «Хит» были в числе претендентов на лидера «Нетс».
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