«Нетс» сообщили заинтересованным командам, что не обменяют Дюрэнта перед дедлайном

Форвард « » постоянно обсуждает с клубом дальнейшее сотрудничество после обмена , пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что несколько заинтересованных команд обратились к «Нетс» по поводу возможного обмена Дюрэнта, но клуб сообщил, что не намерен расставаться с игроком перед дедлайном.

В воскресенье «Бруклин» отправил Ирвинга в «Даллас», получив взамен Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?