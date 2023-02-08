«Нетс» сообщили заинтересованным командам, что не обменяют Дюрэнта перед дедлайном

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт постоянно обсуждает с клубом дальнейшее сотрудничество после обмена Кайри Ирвинга, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что несколько заинтересованных команд обратились к «Нетс» по поводу возможного обмена Дюрэнта, но клуб сообщил, что не намерен расставаться с игроком перед дедлайном.

В воскресенье «Бруклин» отправил Ирвинга в «Даллас», получив взамен Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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1 комментарий

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Марсель Объелся
Было б совсем грустно, если бы ещё и КД ушёл
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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