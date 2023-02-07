В НБА не ожидают переговоров об обмене Кевина Дюрэнта перед дедлайном

Теги возможные переходы Даллас Бруклин НБА Кевин Дюрэнт ESPN Кайри Ирвинг Спенсер Динуидди Дориан Финни-Смит Зак Лоу Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт вряд ли покинет команду перед дедлайном на обмены.

По информации эксперта ESPN Зака Лоу, клубы НБА не готовы вести переговоры об обмене звездного баскетболиста в ближайшие дни.

Отмечается, что Дюрэнт может снова запросить обмен в будущем, но для этого должно пройти достаточное количество времени.

В воскресенье «Нетс» отправили разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас», получив взамен Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий