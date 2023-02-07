В НБА не ожидают переговоров об обмене Кевина Дюрэнта перед дедлайном

Форвард « » вряд ли покинет команду перед дедлайном на обмены.

По информации эксперта ESPN Зака Лоу, клубы не готовы вести переговоры об обмене звездного баскетболиста в ближайшие дни.

Отмечается, что Дюрэнт может снова запросить обмен в будущем, но для этого должно пройти достаточное количество времени.

В воскресенье «Нетс» отправили разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас», получив взамен Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?