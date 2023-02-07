В НБА не ожидают переговоров об обмене Кевина Дюрэнта перед дедлайном
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт вряд ли покинет команду перед дедлайном на обмены.
По информации эксперта ESPN Зака Лоу, клубы НБА не готовы вести переговоры об обмене звездного баскетболиста в ближайшие дни.
Отмечается, что Дюрэнт может снова запросить обмен в будущем, но для этого должно пройти достаточное количество времени.
В воскресенье «Нетс» отправили разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас», получив взамен Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
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