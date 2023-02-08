Шэй Гилджес-Александер пришел на исторический матч против «Лейкерс» в огромных красных ботинках

Атакующий защитник «Оклахомы» пришел на сегодняшний исторический матч против «Лейкерс» в огромных красных ботинках.

Суперзвезда «Лейкерс» завершил матч с 38 очками и превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру.

Усилий Леброна не хватило для победы « », которые уступили «Тандер» со счетом 130:133. Гилджес-Александер набрал 30 очков и сделал 8 подборов.

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