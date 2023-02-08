Шэй Гилджес-Александер пришел на исторический матч против «Лейкерс» в огромных красных ботинках

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер пришел на сегодняшний исторический матч против «Лейкерс» в огромных красных ботинках.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс завершил матч с 38 очками и превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру.

Усилий Леброна не хватило для победы «Лейкерс», которые уступили «Тандер» со счетом 130:133. Гилджес-Александер набрал 30 очков и сделал 8 подборов.

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3 комментария

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ellsbury
Это сапожки Астробоя.
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Game Winner
Прежде чем осуждать Шэя, попробуйте пройти километр в его обуви
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Mr.BadGuy
Кузма должен ответить на этот вызов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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