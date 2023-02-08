Леброн Джеймс на разминке забросил «крюк» из-за дуги

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Карим Абдул-Джаббар Оклахома-Сити Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время разминки перед матчем с «Оклахомой» (130:133) исполнил знаменитый «небесный крюк» Карима Абдул-Джаббара из-за дуги.

Джеймсу оставалось набрать 36 очков, чтобы превзойти рекорд Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру.

38-летний форвард достиг исторической отметки в конце третьей четверти встречи и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bunakin
А это для Карима)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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