Леброн Джеймс на разминке забросил «крюк» из-за дуги

Форвард « » во время разминки перед матчем с «Оклахомой» (130:133) исполнил знаменитый «небесный крюк» Карима Абдул-Джаббара из-за дуги.

Джеймсу оставалось набрать 36 очков, чтобы превзойти рекорд Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру.

38-летний форвард достиг исторической отметки в конце третьей четверти встречи и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

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