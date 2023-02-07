«Миннесота» связывалась с «Нетс» по обмену Кайри Ирвинга

Теги возможные переходы Миннесота Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

«Миннесота» входила в число претендентов на Кайри Ирвинга после того, как разыгрывающий запросил обмен из «Бруклина».

Как сообщает обозреватель The Athletic Джон Кравчински, «Тимбервулвз» связывались с «Нетс», чтобы узнать о стоимости звездного баскетболиста.

В итоге Ирвинг перешел в «Даллас», которые отдали за него Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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2 комментария

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FEF2
сгорел сарай - гори и хата
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Caracalla
Миннесота крутая.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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