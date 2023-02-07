«Миннесота» связывалась с «Нетс» по обмену Кайри Ирвинга
«Миннесота» входила в число претендентов на Кайри Ирвинга после того, как разыгрывающий запросил обмен из «Бруклина».
Как сообщает обозреватель The Athletic Джон Кравчински, «Тимбервулвз» связывались с «Нетс», чтобы узнать о стоимости звездного баскетболиста.
В итоге Ирвинг перешел в «Даллас», которые отдали за него Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
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