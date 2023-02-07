Брайан Уиндхорст: «История Кайри Ирвинга с «Лейкерс» не закончена. Они могут подписать его летом»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст выразил уверенность, что « » по-прежнему нацелены на приобретение Кайри Ирвинга, который был недавно обменян из « » в «Даллас».

«История Кайри Ирвинга с « » не закончена. Они могут подписать его летом. Сейчас у них нет возможности дать максимальный контракт, но если они попрощаются с Расселлом Уэстбруком, то будут иметь много места под потолком зарплат.

«Лейкерс» будут решать, стоит ли им обменивать Уэстбрука перед дедлайном. Даже если это сразу усилит команду, возможно, им лучше подождать, пока его контракт истечет. Это важный вопрос, на который придется ответить руководству клуба в ближайшее время», – сказал Уиндхорст.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?