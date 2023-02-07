Брайан Уиндхорст: «История Кайри Ирвинга с «Лейкерс» не закончена. Они могут подписать его летом»

Теги Даллас Лейкерс Бруклин НБА Кайри Ирвинг Брайан Уиндхорст Баскетбол

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст выразил уверенность, что «Лейкерс» по-прежнему нацелены на приобретение Кайри Ирвинга, который был недавно обменян из «Бруклина» в «Даллас».

«История Кайри Ирвинга с «Лейкерс» не закончена. Они могут подписать его летом. Сейчас у них нет возможности дать максимальный контракт, но если они попрощаются с Расселлом Уэстбруком, то будут иметь много места под потолком зарплат.

«Лейкерс» будут решать, стоит ли им обменивать Уэстбрука перед дедлайном. Даже если это сразу усилит команду, возможно, им лучше подождать, пока его контракт истечет. Это важный вопрос, на который придется ответить руководству клуба в ближайшее время», – сказал Уиндхорст.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий