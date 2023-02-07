Винс Хантер: «УНИКСу необходимо вернуться на правильный путь после поражения от «Локомотива»
Форвард УНИКСа Винс Хантер поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с МБА.
«Нам предстоит важный матч на выезде. После поражения от «Локомотива» необходимо собраться и вернуться на правильный путь.
МБА – сильный, всегда заряженный на победу соперник. Чтобы взять верх в этом противостоянии, нам следует, прежде всего, сыграть агрессивно в обороне», – считает Хантер.
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