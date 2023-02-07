Стивен Сайлас: «Я разочарован. Игроки «Рокетс» не делают то, что должны»
Главный тренер «Хьюстона» Стивен Сайлас раскритиковал действия игроков своей команды в защите после поражения от «Сакраменто» (120:140).
«Контактная борьба, преодоление заслонов, выход на открытых игроков и все, что мы обязаны делать. Мы играли так, будто это все не имеет значения. А оно имеет. Все это важно. Я разочарован. Есть уроки, которые нам предстоит усвоить, но такая игра недопустима. Это просто неправильный подход.
Они не прилагают усилий в обороне. Они не цепляются так, как должны это делать. Они далеко отпускают своих оппонентов, не борются и не помогают друг другу. Они не делают то, что должны делать», – заявил Сайлас.
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Собственно эти критерии игры Рокетс не отменяют, что Смит может оказаться бастом, пока похоже, что именно так. Но сам принцип игры Хьюстона настолько ужасен, что там франчайзы будут обузой, ну как в Минни Уиггинс был, а как перешёл в клуб с нормальной этикой, то расцвёл. Но Уиггинс ведь в студентах был славен в защите, там просто его заставили играть как умеет. А весь этот сброд из защей Рокетс ничего не умеет, кроме как бросать, просто изначально они стремятся стать эдаким Пулом, ну а что, 120/4 отличная планка.
Два молодца Портер и Грин - две паршивые овечки, которых стоит периодически лупить по рукам.
А лучше отправить куда-нибудь подальше.
Собран очень крепкий фронткорт Шенгюн-Смит-Исон, в этом году можно выцепить приемлимого парня на драфте. Но это всё можно похоронить, пока в команде есть балбесы с тараканами в мозгу.