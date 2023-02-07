Стивен Сайлас: «Я разочарован. Игроки «Рокетс» не делают то, что должны»

Главный тренер « » раскритиковал действия игроков своей команды в защите после поражения от « » (120:140).

«Контактная борьба, преодоление заслонов, выход на открытых игроков и все, что мы обязаны делать. Мы играли так, будто это все не имеет значения. А оно имеет. Все это важно. Я разочарован. Есть уроки, которые нам предстоит усвоить, но такая игра недопустима. Это просто неправильный подход.

Они не прилагают усилий в обороне. Они не цепляются так, как должны это делать. Они далеко отпускают своих оппонентов, не борются и не помогают друг другу. Они не делают то, что должны делать», – заявил Сайлас.

Мем с Яо Мином легендарен. Он появился благодаря самому страшному человеку в НБА, а сам китаец ничего не заработал