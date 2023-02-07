Стивен Сайлас: «Я разочарован. Игроки «Рокетс» не делают то, что должны»

Теги Хьюстон Сакраменто НБА Стивен Сайлас Баскетбол

Главный тренер «Хьюстона» Стивен Сайлас раскритиковал действия игроков своей команды в защите после поражения от «Сакраменто» (120:140).

«Контактная борьба, преодоление заслонов, выход на открытых игроков и все, что мы обязаны делать. Мы играли так, будто это все не имеет значения. А оно имеет. Все это важно. Я разочарован. Есть уроки, которые нам предстоит усвоить, но такая игра недопустима. Это просто неправильный подход.

Они не прилагают усилий в обороне. Они не цепляются так, как должны это делать. Они далеко отпускают своих оппонентов, не борются и не помогают друг другу. Они не делают то, что должны делать», – заявил Сайлас.

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8 комментариев

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Evgeniy 72
Ответ Мурзин Ринат
А что вообще со Смитом, вроде на драфте столько слов про него было, а на деле ужас вообще!
Единалы не заигрывают конкурентов по позициям, им пофиг на победы, важна лишь собственная статка и хайлайты.
Собственно эти критерии игры Рокетс не отменяют, что Смит может оказаться бастом, пока похоже, что именно так. Но сам принцип игры Хьюстона настолько ужасен, что там франчайзы будут обузой, ну как в Минни Уиггинс был, а как перешёл в клуб с нормальной этикой, то расцвёл. Но Уиггинс ведь в студентах был славен в защите, там просто его заставили играть как умеет. А весь этот сброд из защей Рокетс ничего не умеет, кроме как бросать, просто изначально они стремятся стать эдаким Пулом, ну а что, 120/4 отличная планка.
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Tim Timson
Видимо Сильвер позвонил им первым насчёт танкинга. Сказал парни у Вас второй пик и Скут. А стало быть весь ваш бэккорт пойдет по миру если играть не начнет хоть как то))
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Santy-44
На уровне личного мнения

Два молодца Портер и Грин - две паршивые овечки, которых стоит периодически лупить по рукам.

А лучше отправить куда-нибудь подальше.

Собран очень крепкий фронткорт Шенгюн-Смит-Исон, в этом году можно выцепить приемлимого парня на драфте. Но это всё можно похоронить, пока в команде есть балбесы с тараканами в мозгу.
+1
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Король Лев
Ответ Мурзин Ринат
А что вообще со Смитом, вроде на драфте столько слов про него было, а на деле ужас вообще!
Я так понял токсичная атмосфера. В команде 2 примадоны портер и грин. Смит там не раскроется.
+2
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Мурзин Ринат
А что вообще со Смитом, вроде на драфте столько слов про него было, а на деле ужас вообще!
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ЮАГ
А 153 от Оклы норм?((
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mitttka
"Они не делают то, что должны! Это же надо, 13 побед уже, ну! Головой то надо думать!"
+3
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+3
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Alex Ivanov
В Рокетс дичь какая то.Им нужна хорошая селекция,отсеять весь хлам.
+5
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