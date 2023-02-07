«Бруклин» рассматривал вариант с отправкой Динуидди и пиков в «Торонто» в обмен на Ванвлита
«Бруклин» перед официальным оформлением обмена с «Далласом» с участием звездного плеймейкера Кайри Ирвинга рассматривал вариант и привлечением третьей стороны.
«Нетс» изучали возможность отправки Спенсера Динуидди и драфт-пиков в «Торонто» в обмен на Фреда Ванвлита как части сделки по Ирвингу.
Бруклинская команда также интересуется «большим» канадцев Паскалем Сиакамом.
Обмен Ирвинга в итоге был проведен без третьей стороны.
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