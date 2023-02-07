«Бруклин» рассматривал вариант с отправкой Динуидди и пиков в «Торонто» в обмен на Ванвлита

Теги возможные переходы Даллас Бруклин Торонто НБА Кайри Ирвинг Паскаль Сиакам Фред Ванвлит Баскетбол

«Бруклин» перед официальным оформлением обмена с «Далласом» с участием звездного плеймейкера Кайри Ирвинга рассматривал вариант и привлечением третьей стороны.

«Нетс» изучали возможность отправки Спенсера Динуидди и драфт-пиков в «Торонто» в обмен на Фреда Ванвлита как части сделки по Ирвингу.

Бруклинская команда также интересуется «большим» канадцев Паскалем Сиакамом.

Обмен Ирвинга в итоге был проведен без третьей стороны.

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8 комментариев

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Ballboy13
Ответ Андрей Габдрахманов
Им бы забрать обоих и Сиакама и Ванвлита , отдать Симу при этом и много пиков и будет топ команда
Ну это наверное из области фантастики)
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Ballboy13
Ответ Денис Храпунов
Понимаю зачем нужен Сиакам. Не понимаю зачем нужен Ванвлит. Да он вроде как защищается, но ещё он 184см ростом. Не сказал бы, что он такая мощная опция в атаке. Вот Сиакам был бы идеальным вариантом.
Ванвлит разыгрывающий с трешкой, он прямая замена Ирвингу, дабы не менять рисунок игры
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Clayton Kershaw
Ответ Andraey
Разве Ванвлит лучше Динуиди?
Ванвлит на матче всех звёзд в том году играл, просто к сведению
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Габдрахманов
Им бы забрать обоих и Сиакама и Ванвлита , отдать Симу при этом и много пиков и будет топ команда
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Габдрахманов
Ответ Andraey
Разве Ванвлит лучше Динуиди?
Конечно
+1
-1
0
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Руслан Султанов
Клэкстон-Сиаком-Дюрант-Самнер-Кен Томас(Ванлит) будет интересно посмотреть!
+1
-1
0
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Andraey
Разве Ванвлит лучше Динуиди?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Храпунов
Понимаю зачем нужен Сиакам. Не понимаю зачем нужен Ванвлит. Да он вроде как защищается, но ещё он 184см ростом. Не сказал бы, что он такая мощная опция в атаке.
Вот Сиакам был бы идеальным вариантом.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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