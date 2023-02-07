«Бруклин» рассматривал вариант с отправкой Динуидди и пиков в «Торонто» в обмен на Ванвлита

« » перед официальным оформлением обмена с « » с участием звездного плеймейкера рассматривал вариант и привлечением третьей стороны.

«Нетс» изучали возможность отправки Спенсера Динуидди и драфт-пиков в « » в обмен на Фреда Ванвлита как части сделки по Ирвингу.

Бруклинская команда также интересуется «большим» канадцев .

Обмен Ирвинга в итоге был проведен без третьей стороны.

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