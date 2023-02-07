Дэнни Эйндж: «Мы пытаемся сделать то, что поможет нам в долгосрочной перспективе»

Теги возможные переходы НБА Юта Дэнни Эйндж Баскетбол

Президент «Юты» по баскетбольным операциям Дэнни Эйндж рассказал о позиции клуба перед дедлайном на обмены.

«Мы не стремимся разбить нашу команду или, наоборот, обязательно выиграть титул в этом сезоне. Мы пытаемся сделать то, что поможет нам в долгосрочной перспективе. Мы не ищем краткосрочного решения. Например, мы можем подняться с 10-й строчки на Западе до 7-й, но поможет ли это нам в дальнейшем?

Мы постараемся действовать аккуратно, без паники или спешки, но хотим улучшить наше положение как можно быстрее. У нас все под контролем, и мы чувствуем, что должны разумно подходить к решениям, которые принимаем», – сказал Эйндж.

«Джаз» имеют результат 27-28 и занимают 10-е место в Западной конференции. Вокруг команды ходит множество слухов о возможных обменах ключевых игроков.

Дэнни Эйндж задает в НБА новые стандарты перестройки. Это его историческая миссия по изменению баскетбола

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2 комментария

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Tolball
В общем налетай и разбирай народ!...только пики заранее приготовить не забудьте.
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Sonder
пики 2066-го года уже боятся
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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